На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
Юрко Костишин загинув на фронті
фото: Юрко Костишин

Фотограф і письменник загинув на фронті, залишивши після себе унікальні світлини та книги

Юрко Костишин, фотограф, письменник та ветеран 44-ї окремої артилерійської бригади, загинув на фронті. Про загибель Юрія повідомив його друг Святослав Денега.

Відомий під псевдо «Кіт Характерник», він відзначався мужністю та відданістю, поєднуючи службу на передовій із творчістю – фотографував побратимів і воєнні будні, створюючи книги та виставки, які презентувалися в Україні та за кордоном.

Костишин став на захист України у 2015 році, воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади під час АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він повернувся на фронт у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Під час служби фотографував побратимів і фронтову природу.

«Юрій був мужнім і незламним захисником. Неодноразово поранений, він завжди повертався до строю – без зайвих слів, з тихою впертістю людини, яка точно знає, за що стоїть. Він боровся за Україну так, як жив: чесно, відповідально, до кінця», – написав Святослав Денега.

Костишин також був автором книги «Абидобраніч» – збірки текстів і світлин воєнного часу, що стала його письменницьким дебютом. Його роботи експонувалися на виставках у Києві, Тернополі, Львові та Вільнюсі. Фотографії Кота Характерника використовувалися у артбуках, поетичних збірках і музичних релізах, а також у аудіопроєкті «Незламні».

Нині у «Видавництві 333» триває передпродаж артбуку «Абидобраніч. Книга світлин та емоцій», що містить тексти та фотографії Юрія, створені на передовій.

«Навіть на війні його камера шукала життя – як тихий опір руйнуванню, як доказ того, за що ми боремося. У цих світлинах – любов до землі, яку він захищав зі зброєю в руках. Його шлях обірвався на війні, але не обірвалася пам’ять про нього», – додав Святослав.

Нагадаємо, що у 2024 році під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник з Херсонщини Василь Паламарчук. До війни Василь працював адвокатом. Його військовий шлях почався ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. З початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Василь одразу вступив до лав територіальної оборони. 

війна

