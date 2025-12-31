Головна Країна Події в Україні
Окупанти намагаються обійти Вовчанськ: Сили оборони назвали мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти намагаються обійти Вовчанськ: Сили оборони назвали мету
Сили оборони закріпилися у Вовчанську вздовж річки
фото: Генштаб (ілюстративне)

Вони намагаються обходити, намагаються тиснути і розширювати зону контролю

У Вовчанську на Харківщині обстановка залишається відносно стабільною, однак російські окупаційні сили намагаються обійти місто, прагнучи розширити підконтрольну територію. Про це в телеефірі заявив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Главком».

«Якщо брати сам Вовчанськ, то там ситуація достатньо стабільна. Там наші закріпилися вздовж річки, і далі москалі не лізуть. Там проблема скоріше в тому, що вони намагаються обходити, намагаються тиснути і розширювати зону контролю, наприклад у тій самій Вільчій. Їх звідти вибивають, вони там зазнають втрат, але знов туди намагаються заходити, інфільтруються і намагаються розширювати там свою присутність», – зауважив Трегубов.

Нагадаємо, у грудні 2025 року бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

До слова, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. «Главком» розповідає, скільки територій Україна втратила за рік.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

