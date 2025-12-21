Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні

На початку року на завершення війни були великі надії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтервʼю Bild.

Коли у Рютте запитали, чому так складно завершити війну в Україні, попри те, що на початку року були на це великі надії, він відповів: «Причина в Путіні».

За його словами, президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог.

«Цього року Путін досягнув лише дуже незначного прогресу – мінімальні територіальні здобутки, менше 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу», – додав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що президент США Дональд Трамп абсолютно відданий питанню завершення війни.

«Він зосереджений на припиненні цієї війни. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів - і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це», – зауважив політик.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.