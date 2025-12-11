Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером

Трамп заявив, що очікує конкретних відповідей від європейських лідерів перед подальшими кроками щодо України

Розмови відбулися під час круглого столу з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії в Білому домі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це повідомляє ABC News.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили із Трампом стан переговорів щодо припинення вогню в Україні, розповіли в німецькому уряді. Там зазначили, що інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями.

Мерц, Макрон, Стармер і Трамп «погодилися, що це вирішальний момент для України і спільної безпеки в євроатлантичному просторі», додали в уряді Німеччини.

«Усі вони дуже гарні лідери, дуже гарні мої друзі, і ми досить жорстко обговорювали Україну. Подивимося, що буде. Я маю на увазі, що ми чекаємо відповідей, перш ніж рухатися далі»,– сказав Трамп у Білому домі.

У президента США уточнили, що він має на увазі, коли говорить про «досить жорстко обговорювали».

«Думаю, у нас були невеликі розбіжності щодо [деяких] людей. І ми подивимося, чим це закінчиться, – відповів Трамп. – Ми сказали, що перед тим, як їхати на зустріч [у вихідні в Європу], ми хочемо знати деякі речі. [...] Ми ухвалимо рішення залежно від того, яку вони нам дадуть відповідь. Ми не хочемо витрачати час даремно».

Він назвав усю цю ситуацію з війною «безглуздою».

«Іноді треба дозволити людям розібратися між собою, а іноді – ні. Але проблема в тому, що якщо дозволити їм розбиратися, щотижня гинуть тисячі людей. Це безглуздо», – вказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що лідери європейських держав висловили бажання разом з українським президентом Володимиром Зеленським зустрітися із представниками Сполучених Штатів.