Зеленський окреслив два пріоритети української дипломатії

Президент: Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч

Зеленський: На двох елементах ґрунтується захист незалежності та права українців жити

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має два пріоритети: працювати на оборону України й працювати на стійкість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Власне, на цих двох елементах ґрунтується захист незалежності та права українців жити, і це саме те, проти чого воює Росія», – наголосив президент.

Зеленський додав, що завтра лідери Європи зустрінуться в Брюсселі. «Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у Росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір. Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку», – зазначив президент.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у четвер, 18 грудня, у Брюсселі. Він спробує заручитися підтримкою для отримання кредиту, забезпеченого російськими активами.