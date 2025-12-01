Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»

Родина загиблого наразі знаходиться в лікарні у критичному стані

Внаслідок російського удару по Вишгороду в ніч проти 30 листопада загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго». Про це повідомив головний конструктор та співзасновник виробництва Денис Штілерман, передає «Главком».

«Під час атаки на Вишгород, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у важкому стані в лікарні. Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів по їхніх житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Адже ми дуже добре знаємо, де багато хто з наших ворогів живе разом зі своїми родинами. Ми мусимо знищити російську імперію в корені», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі. Вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з першого до шостого поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.

Унаслідок ворожої атаки постраждали люди, один чоловік загинув. За повідомленням КОВА, у лікарні Вишгорода перебувають 11 дорослих та двоє дітей

Також під час нічної ворожої атаки один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Піротехніки провели унікальну операцію з розмінування.