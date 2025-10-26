Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
Василеві Кобрину назавжди 27
колаж: glavcom.ua

У 2024 році Василь Кобрин став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Кобрина.

Василь Кобрин загинув, боронячи Україну, 16 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Василь Кобрин народився 20 лютого 1998 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 90 Львова. Здобув фах автомеханіка в Автомобільно-дорожньому фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка», а згодом – економіста у Національному лісотехнічному університеті України. Також закінчив музичну школу по класу труби.

Працював у різних сферах діяльності, зокрема, автомеханіком. Разом із товаришем відкрив власний заклад Paradise food, де втілив свою любов до смачної їжі та спілкування з людьми.

У 2024 році Василь Кобрин став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Василь Кобрин став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Василь був людиною великого серця – справжнім чоловіком, сином, батьком і другом. Завжди був поруч, коли комусь потрібна була допомога. Не прагнув слави, проте своїми вчинками здобував її щодня – тихо, гідно, по-людськи. Відзначався відвагою, щирістю та багатогранним талантом. Цікавився автомобілями, любив грати у футбол, готувати і проводити час зі своєю донечкою та близькими. 

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 68‑ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест», відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» та медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх героїв. У Василя Кобрина залишилися дружина, донька, батьки, сестри та друзі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
29 вересня, 06:21
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
1 жовтня, 08:56
Вживаються заходи для недопущення просування противника на покровському напрямку
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині
9 жовтня, 17:47
Феліксу Бараніцькому назавжди 34 роки
Загинув під час боїв у Часовому Ярі. Згадаймо Фелікса Бараніцького
17 жовтня, 09:00
Губернатор російського регіону стверджує, що атаку БпЛА нібито відбито
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
15 жовтня, 08:48
Знайомтесь, партія «ЗСУ»!
Знайомтесь, партія «ЗСУ»! Партійне будівництво
23 жовтня, 13:15
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06
Фаб'єн Мандон закликав готуватись до війни із РФ
Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
23 жовтня, 12:38

Суспільство

Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Україна перейшла на зимовий час
Україна перейшла на зимовий час
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua