ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни
колаж: glavcom.ua

Економіка РФ «в руїнах», але Кремль вимагає капітуляції: ISW оцінив заяви США та Росії про переговори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Росію за відмову сідати за стіл переговорів та визнав, що російська економіка «перебуває в руїнах». Тим часом, Інститут вивчення війни проаналізував заяви Кремля і дійшов висновку, що Росія досі не готова до добросовісних мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс, який раніше мав більш стриману риторику, відкрито виступив із критикою РФ за продовження війни.

Венс заявив, що Росія протягом останніх тижнів «відмовлялася сідати за стіл переговорів» з Україною або у тристоронньому форматі. Це прямо суперечить домовленостям Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо особистої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

В ISW нагадали заяву Венса щодо економікі Росії. «Вона перебуває в руїнах», Росія «мало, якщо взагалі щось» досягає на полі бою, і що Росії час «дійсно серйозно поговорити про мир». Венс заявив, що «реальність на місцях» змінилася, Росія вбиває та втрачає багато людей, «без особливої ​​користі».

Того ж дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни.

Аналітики ISW наголошують, що це формулювання є евфемізмом для ультиматумів, висунутих Москвою на початку повномасштабного вторгнення. Під «корінними причинами» Кремль має на увазі свої вимоги щодо «нерозширення НАТО на схід» та завершення нібито існуючої в Україні «дискримінації російськомовних».

Інститут вивчення війни резюмував:

«ISW продовжує оцінювати, що Росія, як і раніше, не бажає брати участь у добросовісних переговорах і натомість продовжує вимагати від України капітуляції та згоди на максималістські вимоги Москви».

Таким чином, незважаючи на заяви з Кремля, аналітики вважають, що російське керівництво досі не демонструє справжньої готовності до мирного врегулювання.

Нагадаємо, Росія відмовилася від двосторонніх переговорів з Україною і навіть тристоронніх, за участю президента США Дональда Трампа. Однак РФ потрібно прокинутися і визнати реальність. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Венс вважає, що становище на місцях змінилося. Зокрема, росіяни вбивають багато людей, при цьому самі зазнають великих втрат, не домагаючись водночас практично жодних результатів.

Читайте також:

Теги: Джей Ді Венс росія переговори війна

