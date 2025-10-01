Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
фото: АР

«ВВП росіян розміром з арахіс»: Орбан заявив, що Росія слабка порівняно з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою як у військовому, так і в економічному плані порівняно з Європейським Союзом, і закликав блок «поводитися як сильна спільнота». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віктора Орбана у підкасті Harcosok Órája.

Орбан розкритикував європейську риторику, яка, на його думку, перебільшує міць Москви.

«Я ніколи не розумів, чому, якщо ми сильніші, чому ми говоримо, ніби ми слабкі? Росія не може нам нашкодити. Ну і що? Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка та чисельно слабка. Ми – сильні. Ми повинні поводитися як сильна спільнота. Порівняно з цим вони грають у гру, що ми слабкі», – заявив Орбан.

Він навів кілька аргументів, порівнюючи сукупну потужність ЄС і Росії, зокрема Європейський Союз налічує понад 400 млн людей, тоді як росіян – близько 140 млн.

«ВВП росіян розміром з арахіс, наш – величезний, тому загальні економічні показники незрівнянні», – сказав Орбан.

За словами Орбана, те, що росіяни витрачають на військові потреби, «це лише частина того, що ми витрачаємо в Західній Європі разом, у 27 країнах разом».

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не боїться російських безпілотників і буде їх збивати, якщо вони порушать повітряний простір країни. Про це він сказав у підкасті Harcosok Órája, пише «Главком».

Орбан зазначив, що Угорщина готова захищати свій повітряний простір від можливих порушень з боку російських дронів. «Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб'ємо їх», – заявив прем'єр.

Водночас Орбан висловився щодо позиції західноєвропейських країн, які занепокоєні порушенням повітряного простору російськими дронами, критикуючи підхід до цієї проблеми. 

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна «не суверенна держава». За словами українського дипломата, угорський премʼєр «спʼянілий» російською пропагандою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

Сибіга наголосив, що премʼєр-міністр Угорщини визнав те, що саме угорські дрони залітати у повітряний простір України. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Як відомо, Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Раніше Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до Зеленського.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Угорщина росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
Підприємство належить російському «Газпрому»
Безпілотники вдруге за тиждень атакували «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії
24 вересня, 08:50
Російський диктатор Путін не виглядає нині, як переможець
Єдиний шлях до миру – це перемога України
22 вересня, 12:27
Затверджено 19-й пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
19 вересня, 15:41
У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу
Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу
16 вересня, 10:55
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Росія атакувала Запоріжжя, виникла пожежа
15 вересня, 03:19
Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
9 вересня, 10:15
Москву заполонили листівки від ГУР
Москва отримала привітання в День воєнної розвідки України (фото)
8 вересня, 01:58
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
3 вересня, 11:10

Політика

«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
«Шатдаун» у США: Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua