«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів

«ВВП росіян розміром з арахіс»: Орбан заявив, що Росія слабка порівняно з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою як у військовому, так і в економічному плані порівняно з Європейським Союзом, і закликав блок «поводитися як сильна спільнота». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віктора Орбана у підкасті Harcosok Órája.

Орбан розкритикував європейську риторику, яка, на його думку, перебільшує міць Москви.

«Я ніколи не розумів, чому, якщо ми сильніші, чому ми говоримо, ніби ми слабкі? Росія не може нам нашкодити. Ну і що? Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка та чисельно слабка. Ми – сильні. Ми повинні поводитися як сильна спільнота. Порівняно з цим вони грають у гру, що ми слабкі», – заявив Орбан.

Він навів кілька аргументів, порівнюючи сукупну потужність ЄС і Росії, зокрема Європейський Союз налічує понад 400 млн людей, тоді як росіян – близько 140 млн.

«ВВП росіян розміром з арахіс, наш – величезний, тому загальні економічні показники незрівнянні», – сказав Орбан.

За словами Орбана, те, що росіяни витрачають на військові потреби, «це лише частина того, що ми витрачаємо в Західній Європі разом, у 27 країнах разом».

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не боїться російських безпілотників і буде їх збивати, якщо вони порушать повітряний простір країни. Про це він сказав у підкасті Harcosok Órája, пише «Главком».

Орбан зазначив, що Угорщина готова захищати свій повітряний простір від можливих порушень з боку російських дронів. «Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб'ємо їх», – заявив прем'єр.

Водночас Орбан висловився щодо позиції західноєвропейських країн, які занепокоєні порушенням повітряного простору російськими дронами, критикуючи підхід до цієї проблеми.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна «не суверенна держава». За словами українського дипломата, угорський премʼєр «спʼянілий» російською пропагандою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

Сибіга наголосив, що премʼєр-міністр Угорщини визнав те, що саме угорські дрони залітати у повітряний простір України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Як відомо, Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Раніше Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до Зеленського.