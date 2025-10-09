Головна Країна Події в Україні
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині
Вживаються заходи для недопущення просування противника на покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський: З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за час Добропільської контрнаступальної операції звільнено 180,8 кв. км території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського.

«Триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. В ході чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань», – йдеться у заяві.

Сирський також поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні.

«Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів. З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, наразі вживаються заходи для недопущення просування противника на покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що контрнаступальна операція триває успішно, зокрема на Донбасі. Найінтенсивніші бойові дії відбуваються на двох ключових напрямках – Покровськ та Добропілля. Зеленський зазначив, що операція є складною, але вчасною та результативною.

Також Володимир Зеленський повідомив, що наступним великим викликом після Покровська є Новопавлівський напрямок.

Теги: Олександр Сирський Донеччина війна

