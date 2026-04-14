Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки
Дев'ять людей через атаку РФ доправлено до лікарні, серед них – дитина

Надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина, є поранені. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«На жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Співчуття рідним... Ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події», – йдеться у повідомленні.

РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах фото 1
Зокрема, унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. Обстеження території триває.

РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах фото 2
«Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку. Бережіть себе та рідних», – додав Табурець.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Зокрема, РФ забрала життя п'ятьох людей. 15 квітня у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».

Читайте також:

Теги: Черкаси війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua