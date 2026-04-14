РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах

Дев'ять людей через атаку РФ доправлено до лікарні, серед них – дитина

Надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина, є поранені. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«На жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Співчуття рідним... Ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події», – йдеться у повідомленні.

фото: Ігор Табурець/Telegram

Зокрема, унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. Обстеження території триває.

фото: Ігор Табурець/Telegram

«Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку. Бережіть себе та рідних», – додав Табурець.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Зокрема, РФ забрала життя п'ятьох людей. 15 квітня у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».