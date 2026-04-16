Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло

Наталія Порощук
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
фото: «Укренерго» (ілюстративне)

Частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей

Уранці ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України. Внаслідок цього – частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Наразі атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наголошує: «Якщо у названих регіонах наразі у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів».

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

У поїзді з Івано-Франківська до Черкас народилася дитина
Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло
У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинули люди (оновлено)
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
На Закарпатті підліток влаштував стрілянину під час уроку: поранено учня
Понад 100 поранених. Зеленський повідомив деталі нічної атаки РФ
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
