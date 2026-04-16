Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

Частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей

Уранці ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України. Внаслідок цього – частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Наразі атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наголошує: «Якщо у названих регіонах наразі у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів».

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.