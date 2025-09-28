Головна Країна Суспільство
«Перемир'я – небезпечна ілюзія». Відомий політик із фронту звернувся до українців у тилу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Перемир’я – небезпечна ілюзія». Відомий політик із фронту звернувся до українців у тилу
Якщо налаштувати себе на довгу війну, тоді ми прийматимемо рішення, які ведуть до посилення боєздатності, переконаний Андрій Іллєнко
фото: Андрій Іллєнко/Facebook

Андрій Іллєнко: «Які варіанти? Все кинути і чекати ворога в Києві?»

Якщо українці налаштовуватимуться на довгу війну, то шанси на те, що вона завершиться швидше і з кращим результатом для України, збільшуються. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політик, ексдепутат-свободівець, а нині офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко.

«Я всіх закликаю припинити вірити у швидке закінчення війни – це дуже небезпечна ілюзія. Не тому, що мені хочеться воювати – навпаки, мене війна вже «дістала». Усі військові, особливо ті, що з 2022 року в армії, м’яко кажучи, хочуть іншого життя. Але які варіанти? Все кинути і чекати ворога в Києві? Ні, для нас це не варіант», – пояснив свою думку Іллєнко.

Політик-фронтовик зізнався, що не вірить у перемир’я. Його, за логікою подій, і не мало б бути, навіть якщо інколи здається, що до перемовин ідеться.

«Наша задача зараз – про це не думати, налаштувати себе на довгу дорогу», – каже ексдепутат-свободівець.

Раніше офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко заявив, що кожен громадянин України має усвідомити: якщо він не піде захищати свою країну, то в разі програшу «рано чи пізно опиниться в окупаційній армії».

Нагадаємо, згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету Міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на програму діяльності Кабміну.

