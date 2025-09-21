Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 20 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб;

танків – 11193 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23281 (+1) од;

артилерійських систем – 32952 (+25) од;

РСЗВ – 1492 (+0) од;

засоби ППО – 1218 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553);

крилаті ракети – 3747 (+29);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77);

спеціальна техніка – 3969 (+1).

Як відомо, триває 1306-й день повномасштабної війни в Україні.