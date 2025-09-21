Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 20 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб;
  • танків – 11193 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23281 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32952 (+25) од;
  • РСЗВ – 1492 (+0) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553);
  • крилаті ракети – 3747 (+29);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77);
  • спеціальна техніка – 3969 (+1).
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1306-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росія окупанти війна втрати

