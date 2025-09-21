Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 20 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:
- особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб;
- танків – 11193 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23281 (+1) од;
- артилерійських систем – 32952 (+25) од;
- РСЗВ – 1492 (+0) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553);
- крилаті ракети – 3747 (+29);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77);
- спеціальна техніка – 3969 (+1).
Як відомо, триває 1306-й день повномасштабної війни в Україні.
