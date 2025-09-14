Сенцов отримав у війську нову посаду

Режисер переконаний, що настане день, коли ми зупинимо росіян

Український кінорежисер та звільнений бранець кремля Олег Сенцов, який від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну, став командиром батальйону. Про це він розповів на конференції YES, передає «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і скоріше всього в цьому році не закінчиться», – заявив він.

На конференції військовий закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а робити набагато більше для того, щоб вона закінчилася.

Сенцов зазначив, що з 2022 року перебіг бойових дій змінився: «Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст – вже такої війни немає. Піхота виживає, сидить в норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, котрі ось так ідуть – інфільтрація, маленькі групи людей».

На його думку, якщо «робити максимум та уражати будь-які рухи», то настане момент, коли фронт зупиниться, і росіяни не зможуть рухатися далі.

«Вони зараз трохи просуваються, але вже таких темпів немає. І колись наступить день, коли ми зупинимо їх, і тоді Путін задумається, чи є сенс робити щось далі», – вважає Сенцов.

Він додав, що одночасно важливо продовжували тиснути на Росію політично та економічно.

Як відомо, у лютому 2022 року Олег Ґрунт Сенцов захищав Київ у складі сил ТрО. Уже восени того ж року Сенцов перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» та став командиром штурмової роти.

Нагадаємо, український режисер та боєць ЗСУ Олег Сенцов вважає, що людину не можна змусити воювати, адже для цього потрібно бути вмотивованим.

«Людину не можна заставити воювати. Його можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: «Я не хочу воювати, я не буду». Навіщо такий боєць потрібний? Треба мотивувати людей, надавати їм можливості та прозорі, чіткі, однакові правила гри для всіх. Щоб люди бачили, що це справедливо: я йду на два-три роки воювати, бо воюють усі», – зазначив він в інтерв'ю.

Також Сенцов розповів про те, як під час бою вдалося взяти у полон росіян. Зокрема, він поділився історією про одного з окупантів, а також пояснив, що відчуває поруч із загарбниками.