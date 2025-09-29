«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу

Президент Фінляндії Стубб пояснив, чому не збиватиме російські дрони одразу, наголосивши на «батозі і прянику» у відносинах із РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб пояснив, що у відповідь на порушення повітряного простору країна спершу перевіряє та попереджає, а вже потім ухвалює рішення про збиття дронів

Фінляндія не буде одразу збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі. Президент Александер Стубб наголосив, що відносини з РФ вимагають балансування «батога і пряника», а надмірна реакція може лише загострити конфлікт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю президента Александера Стубб у CNN.

Президент Фінляндії прокоментував заклик президента США Дональда Трампа до країн НАТО збивати російські БпЛА. Стубб зазначив, що у Фінляндії діють чіткі протоколи: спершу перевірка порушника, потім попередження, а остаточне рішення приймають Військово-повітряні сили.

«У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, нарощувати оборону, щоб це не повторилося. Головне тут – не реагувати надмірно», – сказав Стубб.

Він додав, що відносини з Росією вимагають підходу «батога і пряника», і наголосив, що союзники переконалися – пряник не працює, тому зараз демонструється батіг. За його словами, Володир Путін веде двовекторну стратегію: конвенційну війну в Україні та гібридну війну на Заході.

Незважаючи на обережність Фінляндії, риторика НАТО щодо Кремля останнім часом стала рішучішою. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підкреслив, що збиття порушників буде адекватною відповіддю, якщо це буде необхідно. Дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини також попередили Росію, що застереження НАТО не є риторичними.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб наголосив, що обговорювані гарантії безпеки для України матимуть ефективність лише за умови реальної готовності європейських країн вступити у військовий конфлікт у разі повторної агресії Росії. Він підкреслив, що такі гарантії повинні бути «правдоподібними» та сильними, і їхній ефект стримування залежить саме від здатності держав-учасниць виконати взяті на себе зобов’язання.

Стубб зауважив, що гарантії набудуть чинності після мирної угоди між Україною та Росією, і Москва не матиме права вето щодо формату цих гарантій. За його словами, «Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави».

Під час зустрічі в Парижі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися взяти участь у «силах підтримки» для України, включно з можливістю військової присутності на землі, морі або в повітрі. Водночас Стубб зауважив, що ефективність гарантій безпеки залежатиме від політичної волі європейських столиць, а без реальної готовності до силового стримування будь-які гарантії будуть номінальними.