Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу
Президент Фінляндії Стубб пояснив, чому не збиватиме російські дрони одразу, наголосивши на «батозі і прянику» у відносинах із РФ
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александер Стубб пояснив, що у відповідь на порушення повітряного простору країна спершу перевіряє та попереджає, а вже потім ухвалює рішення про збиття дронів

Фінляндія не буде одразу збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі. Президент Александер Стубб наголосив, що відносини з РФ вимагають балансування «батога і пряника», а надмірна реакція може лише загострити конфлікт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю президента Александера Стубб у CNN.

Президент Фінляндії прокоментував заклик президента США Дональда Трампа до країн НАТО збивати російські БпЛА. Стубб зазначив, що у Фінляндії діють чіткі протоколи: спершу перевірка порушника, потім попередження, а остаточне рішення приймають Військово-повітряні сили.

«У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, нарощувати оборону, щоб це не повторилося. Головне тут – не реагувати надмірно», – сказав Стубб.

Він додав, що відносини з Росією вимагають підходу «батога і пряника», і наголосив, що союзники переконалися – пряник не працює, тому зараз демонструється батіг. За його словами, Володир Путін веде двовекторну стратегію: конвенційну війну в Україні та гібридну війну на Заході.

Незважаючи на обережність Фінляндії, риторика НАТО щодо Кремля останнім часом стала рішучішою. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підкреслив, що збиття порушників буде адекватною відповіддю, якщо це буде необхідно. Дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини також попередили Росію, що застереження НАТО не є риторичними.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб наголосив, що обговорювані гарантії безпеки для України матимуть ефективність лише за умови реальної готовності європейських країн вступити у військовий конфлікт у разі повторної агресії Росії. Він підкреслив, що такі гарантії повинні бути «правдоподібними» та сильними, і їхній ефект стримування залежить саме від здатності держав-учасниць виконати взяті на себе зобов’язання.

Стубб зауважив, що гарантії набудуть чинності після мирної угоди між Україною та Росією, і Москва не матиме права вето щодо формату цих гарантій. За його словами, «Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави».

Під час зустрічі в Парижі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися взяти участь у «силах підтримки» для України, включно з можливістю військової присутності на землі, морі або в повітрі. Водночас Стубб зауважив, що ефективність гарантій безпеки залежатиме від політичної волі європейських столиць, а без реальної готовності до силового стримування будь-які гарантії будуть номінальними.

Читайте також:

Теги: росія війна Фінляндія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чинна президентка Майя Санду може пишатися результатом своєї партії PAS, яка отримала більше половини голосів
Залізна Мая втримала Молдову в своїх руках Сусіди
Сьогодні, 11:41
Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
4 вересня, 08:27
До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
16 вересня, 06:45
Відомий фінансист наголошує, що війна руйнує стосунки навіть у тих пар, які здавалися ідеальними, і сімейний фронт стає ще одним випробуванням
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
23 вересня, 08:52
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
27 вересня, 04:36
Три людини перебувають у важкому стані
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 27, троє з них – діти
Вчора, 10:38
У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
Сьогодні, 09:28
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:10
Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
27 вересня, 20:07

Політика

«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу
«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
Невідомі дрони. У Норвегії поліція розслідує інциденти з цивільною авіацією
Невідомі дрони. У Норвегії поліція розслідує інциденти з цивільною авіацією
Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони
Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua