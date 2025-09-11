Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на дніпропетровському напрямку. Згадаймо Віталія Прокопчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прокопчук воював у складі 11-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ ЗСУ
колаж: glavcom.ua

У 2025 році Віталій Прокопчук став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 

Віталій Прокопчук, який захищав Україну на дніпропетровському напрямку, поліг на війні 2 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Віталій Прокопчук народився 6 квітня 1999 року у Львові. Навчався у навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких». Згодом здобув професію маркетолога у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Станіслава Ґжицького.

Працював приватним підприємцем, надаючи технічні послуги у сфері мобільного зв’язку.

Зі слів рідних, Віталій дуже любив свою роботу й усе, що було пов’язано з технікою. Був добрим, веселим і запальним, водночас сміливим та щирим.

У 2025 році Віталій Прокопчук став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському напрямку у складі 11-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ Збройних сил України.

фото: Львівська міська рада

Воїн загинув 2 вересня 2025 року. Захисника поховали 10 вересня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У Віталія Прокопчука залишилися батьки, брат, сестра, бабуся та дідусь.   

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

