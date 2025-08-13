Уряд дозволив бронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств

Урядове рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони

Кабінет Міністрів України 13 серпня схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Про це пише Главком з посиланням на Мінекономіки.

Серед основних змін, як повідомляється, з'явилась можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих або активних бойових дій.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим, – на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць, наголосили у Мінекономіки, додавши, що це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.

Порядок бронювання залишається незмінним:

Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням уповноваженого органу.

Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал «Дія».

Формування та подання списків до бронювання підприємство здійснює самостійно.

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що програма охопить 238 громад у 10 областях.

«Главком» писав, що наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу «Дія». Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників.

У травні 2025 року Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання.