Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
Кошти на заставу Тетяні Крупі вносяться на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду
фото: graty.me

Колишня голова МСЕК Хмельниччини перебувала під вартою 11 місяців

Ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вийшла з СІЗО. Вищий антикорупційний суд відвів їй п’ять днів (починаючи з 4 вересня) на збір застави у розмірі 20 млн грн.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, ухвала слідчої судді Антикорупційного суду Лесі Федорак містить цікаву деталь. Зокрема, у ній зазначено, що підозрювана може збирати гроші на заставу і більше п’яти днів за умови, якщо Феміда не ухвалить нове рішення про зміну запобіжного заходу. Перегляд запобіжного заходу може ініціювати прокурор або слідчий, направивши відповідне клопотання до суду.

Додамо, що кошти на заставу Тетяні Крупі вносяться на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду. Якщо підозрювана не дотримуватиметься покладених судом на неї обов’язків (ексголові МСЕК заборонено відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; спілкуватися з колишніми працівниками і особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи; вона повинна носити електронний засіб контролю і здати закордонний паспорт), то застава перераховується до бюджету на потреби держави. Після цього суд розглядає варіант застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави більшого розмірі або інший запобіжний захід.

Варто зауважити: 5 вересня Вищий антикорупційний суд опублікував додаткове пояснення щодо зміни запобіжного заходу Тетяні Крупі. Відповідно до ч. 3 ст. 197 Кримінально-процесуального кодексу, термін тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування у кримінальних справах щодо тяжких злочинів не повинен перевищувати 12 місяців. Пресслужба суду наголосила, що такий термін за жодних обставин не підлягає продовженню. Тому слідчий суддя змінила запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня 2024 року Печерський райсуд арештував Тетяну Крупу з можливістю внести заставу у 500 млн грн. У листопаді минулого року за підозрювану було внесено перші кошти застави: 2 млн грн перерахувало підприємство, учасником якого зазначається підозрювана і 3 млн грн поклав на спецрахунок син Олександру Крупа, який тоді очолював обласний Пенсійний фонд.

«Наразі члени сім’ї Тетяни Крупи та її родичі акумулюють всі можливі кошти, щоб хоч частково вносити заставу. Якщо говорити про розмір застави з огляду на активи та майновий стан, то визначення навіть 10 млн грн буде надзвичайно обтяжливим для нашої підзахисної та її сім’ї», – бідкалася сторона захисту наприкінці листопада 2024 року.

У липні 2025 року адвокати Крупи озвучив розмір застави, яку підозрювана може внести. Зокрема, 18 липня під час розгляду клопотання прокурора про продовження тримання під вартою ексголови МСЕК Хмельниччини адвокат Крупи просив суд визначити помірну заставу, яку його клієнтка може внести – це сума до 20 млн грн.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

