Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика
На військову службу Миколу Чорноволика мобілізували у березні 2023 року
колаж: glavcom.ua

У 2024 році у солдата Чорноволика виявили тяжку хворобу. Він лікувався, та щоразу повертався на службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Чорноволика.

24 серпня, у День Незалежності України, від тяжкої хвороби у лікарні помер захисник України Микола Чорноволик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Микола Чорноволик народився 16 вересня 1973 року у селі Вирка на Сарненщині. Після закінчення місцевої школи вступив у тодішнє Кузнецовське профтехучилище, де здобув фах зварювальника. Працював на Рівненській АЕС. У 1994 році Микола Чорноволик одружився і переїхав жити в Гуту на Костопільщині, звідки родом його дружина.

Чоловік працював на різній роботі, здебільшого на будівництві у Києві. Подружжя виростило доньку і сина.

На військову службу чоловіка мобілізували у березні 2023 року, служив електриком станції радіоперешкод у військовій частині в Костополі. Через рік служби, у 2024-му, у солдата Чорноволика виявили тяжку хворобу. Він лікувався, та щоразу повертався на службу.

На військову службу Миколу Чорноволика мобілізували у березні 2023 року
На військову службу Миколу Чорноволика мобілізували у березні 2023 року
фото: Костопільська міська рада/Facebook

Воював на Донецькому напрямку син Миколи, Роман Чорноволик. При виході з позицій перед поїздкою додому до хворого батька Роман одержав поранення в ногу, з яким приїхав додому. 24 серпня Микола Чорноволик помер у лікарні.

Траурний портрет воїна Миколи Чорноволика
Траурний портрет воїна Миколи Чорноволика
фото: Костопільська міська рада/Facebook

25 серпня Костопільська громада попрощається із захисником. Поховали Миколу Чорноволика на сільському кладовищі у Гуті.

14 фото
На весь екран
Прощання із захисником України Миколою Чорноволиком
фото: Костопільська міська рада/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці хвилина мовчання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цикл підготовки громадян до національного спротиву починається з 14 років
Міноборони повідомило, з якого віку українців готуватимуть до нацспротиву
4 серпня, 20:51
В Румунії шукають 23-річного українця, який загубився в горах
Українець заблукав у румунських горах: рятувальники шукають 23-річного чоловіка
8 серпня, 21:13
Мінка допомагав пілотам, які поверталися на службу, відновлювати свої льотні навички, брав участь у розвідувальних і бойових завданнях
Загинув під час навчально-тренувального польоту. Згадаймо В'ячеслава Мінку
9 серпня, 09:00
За пів року було зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків їхнього викрадення
Найбільш популярні послуги нотаріуса в Україні: статистика за 2025 рік
14 серпня, 09:27
Лубінець наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх українських дітей
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
11 серпня, 18:48
Іван Косарчин був добрим, інтелігентним, чутливим до краси природи, мав творчу натуру
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
16 серпня, 09:00
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
20 серпня, 15:14
Тарас Березюк загинув 24 серпня 2022 року, в 31 річницю Незалежності України
Викладач історії, футбольний фанат загинув на День Незалежності. Згадаймо Тараса Березюка
28 серпня, 09:00
Щорічний забіг 30-го серпня «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» у Новій Зеландії
Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
30 серпня, 08:19

Суспільство

Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика
Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика
Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ
Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ
«Записав звернення, щоб показати нові зуби»: мережа вибухнула мемами про Януковича
«Записав звернення, щоб показати нові зуби»: мережа вибухнула мемами про Януковича
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва
ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме
ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
27K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7633
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
5068
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua