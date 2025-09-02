Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика

На військову службу Миколу Чорноволика мобілізували у березні 2023 року

У 2024 році у солдата Чорноволика виявили тяжку хворобу. Він лікувався, та щоразу повертався на службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Чорноволика.

24 серпня, у День Незалежності України, від тяжкої хвороби у лікарні помер захисник України Микола Чорноволик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Микола Чорноволик народився 16 вересня 1973 року у селі Вирка на Сарненщині. Після закінчення місцевої школи вступив у тодішнє Кузнецовське профтехучилище, де здобув фах зварювальника. Працював на Рівненській АЕС. У 1994 році Микола Чорноволик одружився і переїхав жити в Гуту на Костопільщині, звідки родом його дружина.

Чоловік працював на різній роботі, здебільшого на будівництві у Києві. Подружжя виростило доньку і сина.

На військову службу чоловіка мобілізували у березні 2023 року, служив електриком станції радіоперешкод у військовій частині в Костополі. Через рік служби, у 2024-му, у солдата Чорноволика виявили тяжку хворобу. Він лікувався, та щоразу повертався на службу.

На військову службу Миколу Чорноволика мобілізували у березні 2023 року фото: Костопільська міська рада/Facebook

Воював на Донецькому напрямку син Миколи, Роман Чорноволик. При виході з позицій перед поїздкою додому до хворого батька Роман одержав поранення в ногу, з яким приїхав додому. 24 серпня Микола Чорноволик помер у лікарні.

Траурний портрет воїна Миколи Чорноволика фото: Костопільська міська рада/Facebook

25 серпня Костопільська громада попрощається із захисником. Поховали Миколу Чорноволика на сільському кладовищі у Гуті.

Прощання із захисником України Миколою Чорноволиком фото: Костопільська міська рада/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.