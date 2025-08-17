Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки

Фіцо: Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив кремлівські тези про війну в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні назвав «історичні причини» війни проти України та заявив про необхідність гарантій безпеки для Hосії. Про це пише «Главком».

Коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з володимиром Путіним на Алясці, Фіцо використав риторику, що збігається з кремлівською. За його словами, саміт виконав «кілька завдань», зокрема «відкинув чорно-білий погляд» на війну в Україні.

«Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії», – заявив глава уряду.

Фіцо також наголосив, що особиста зустріч Трампа і Путіна стала поштовхом до «нормалізації відносин» між США та Росією, а також «стерла єдиний стандартний погляд на війну», який, за його словами, просувала адміністрація Байдена і підтримують впливові кола ЄС.

Окремо прем’єр додав, що з 2014 року росіяни вважають будь-який український уряд нелегітимним, а тому не сприйматимуть Зеленського як гідного співрозмовника – особливо в умовах, коли мають ресурси і впевненість у досягненні цілей військовим шляхом.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку Міністерства закордонних справ України, заявивши, що його «суверенна думка щодо конфлікту» ледь не коштувала йому життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Фіцо висловив незгоду з твердженням МЗС України, що його риторика є «відверто образливою». За його словами, він бажає «негайного справедливого миру для України і припинення безглуздого вбивства слов'ян».

До слова, міністерство закордонних справ України відреагувало на антиукраїнську заяву Прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо, звинувативши його у відверто образливій риториці та нерозумінні причин російської агресії.

У заяві МЗС наголошується, що після понад трьох років повномасштабного російського вторгнення, прем'єр-міністр Словаччини «так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором».

МЗС застерігає Фіцо від використання «недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви». У відомстві додали, що така легковажність ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.