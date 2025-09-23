Головна Країна Суспільство
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
Віта Русакова, старший кухар стрілецького батальйону 143-ї ОМБр
колаж: glavcom.ua

Русакова була шанована серед військових, мала авторитет і щиру повагу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віту Русакову.

25 серпня 2025 року на куп’янському напрямку Харківщини, під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця Збройних Сил України, старший кухар стрілецького батальйону Русакова Віта Миколаївна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оржицьку селищну раду.

Віта Русакова народилася 6 липня 1998 року в селі Чайківщина. Після закінчення місцевої школи продовжила навчання у Староіржавецькій школі, де отримала повну загальну середню освіту. У одному з навчальних закладів м.Хорол здобула омріяний фах кухаря.

Працювала у закладах харчування Оржиці та області, згодом працівницею з благоустрою у КП «Оржиця-комунсервіс» та техпрацівницею в Оржицькому опорному закладі.

Віта Русакова понад два роки на фронті готувала їжу для захисників
Віта Русакова понад два роки на фронті готувала їжу для захисників
фото: Оржицька селищна рада/Facebook

З початком повномасштабного вторгнення справжня патріотка Віта Русакова не залишилася осторонь – добровільно стала до лав ЗСУ. З 9 серпня 2023 року, призвана за мобілізацією, дівчина виконувала завдання за фахом – готувала їжу для своїх побратимів. Служила чесно, самовіддано, з глибокою вірою в перемогу. Була шанована серед військових, мала авторитет і щиру повагу.

Життя Віти Русакової обірвалося 25 серпня 2025 року під час доставки їжі на передову. Вона загинула, виконуючи свою місію – підтримувати тих, хто боронить нашу землю.

«Красивою, світлою, щирою, порядною і доброю – такою Русакову Віту запам’ятають назавжди її рідні, однокласники, друзі, побратими», – йдеться у повідомленні Оржицької селищної ради.

Портрет Віти Русакової
Портрет Віти Русакової
малюнок Олени Білозерської

У захисниці залишилися мама Оксана Миколаївна, та брат Володимир.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

