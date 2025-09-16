Ще одна країна приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»

Аналітики вважають, що рішення Індії долучитися до поточних військових навчань є тривожним сигналом для міжнародної спільноти

Індія направила своїх військових для участі в російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2025», що відбуваються на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Міністерство оборони Індії повідомило, що в рамках навчань до складу військового контингенту країни увійшли 65 військовослужбовців, серед яких бійці шанованого полку Кумаон.

Індійські військові розташовані на полігоні Іудіно, що розташований приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО. Згідно з офіційною заявою Міноборони Індії, основною метою участі є посилення оборонного співробітництва з Росією та зміцнення двосторонніх товариських відносин, а також розвиток взаємної довіри між двома країнами.

Військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях та вдосконаленні спеціальних навичок володіння зброєю.

Це не перший раз, коли Індія бере участь у навчаннях «Захід». Країна вже брала участь у попередніх маневрах цього типу, ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Проте, аналітики вважають, що рішення Індії долучитися до поточних військових навчань на тлі напруженості між Росією та НАТО є тривожним сигналом для міжнародної спільноти.

Раніше стало відомо, що Росія розширила навчання «Захід-2025» до Калінінградської області, де підрозділи морської піхоти Балтійського флоту відпрацьовували протидію висадці морського десанту.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку.

Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО.

Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.