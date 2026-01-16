Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Владислава Амірова

Владислав Аміров став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2025 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Амірова.

Захисник України Владислав Аміров поліг на фронті 21 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Владислав Аміров 6 квітня 1998 року у Львові. Навчався у ліцеї №45 Львівської міської ради, згодом – у Національному університеті «Львівська Політехніка» на кафедрі маркетингу і логістики.

Працював керуючим закладу на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Владислав охоче вивчав іноземні мови. За характером був життєрадісний, товариський, добрий, відповідальний і щирий, справжній патріот.

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Сухопутних військ Збройних сил України.

Поховали воїна 15 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Владислава Амірова залишилися батько, дідусь, бабуся та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.