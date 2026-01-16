Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Владислава Амірова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Владислава Амірова
Владиставу Амрірову назавжди 26 років
колаж: glavcom.ua

Владислав Аміров став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2025 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Амірова.

Захисник України Владислав Аміров поліг на фронті 21 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.    

Народився Владислав Аміров 6 квітня 1998 року у Львові. Навчався у ліцеї №45 Львівської міської ради, згодом – у Національному університеті «Львівська Політехніка» на кафедрі маркетингу і логістики.

Працював керуючим закладу на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Владислав охоче вивчав іноземні мови. За характером був життєрадісний, товариський, добрий, відповідальний і щирий, справжній патріот.

У 2025 році Владислав Аміров став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2025 році Владислав Аміров став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рад

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Сухопутних військ Збройних сил України.

Захисник України Владислав Аміров поліг на фронті 21 листопада 2025 року.

Поховали воїна 15 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У Владислава Амірова залишилися батько, дідусь, бабуся та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

