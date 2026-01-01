Головна Світ Політика
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Трамп святкував Новий Рік у своїй приватній резиденції у Мар-а-Лаго
фото: Clash Report

Президент США відсвяткував Новий рік у своїй резиденції у Флориді

Президент США Дональд Трамп назвав свою новорічну ціль. Цим він поділився на урочистому прийомі у своїй резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді, де президент святкував Новий рік. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

У резиденції Дональда Трампа до нього звернулися журналісти. Вони запитали в політика, чи має він новорічну ціль. «Мир у всьому світі», – відповів Трамп на запитання про його ціль на цей рік.

Урочистий захід разом з очільником Білого дому відвідала перша леді Меланія Трамп. На заході жінка з’явилася у блискучій сукні, а Дональд Трамп у класичному чорному костюмі з метеликом.

Відомо, що до святкування Нового року до Дональда Трампа долучився прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зі своєю дружиною.

За даними видання The New York Post, у резиденції Мар-а-Лаго в новорічну ніч відбувся благодійний аукціон, де серед присутніх розіграли картину із зображенням Ісуса. Всього вдалося зібрати $2,75 млн, ці кошти передадуть до дитячої лікарні St. Jude та місцевому офісу шерифа.

Нагадаємо, як президент США Дональд Трамп заявив про виведення підрозділів Національної гвардії з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда, водночас попередивши, що федеральні сили можуть повернутися, якщо рівень злочинності знову зросте. 

Раніше «Главком» писав про те, як президент США Дональд Трамп у мережі зробив репост новини, в якій зазначається, що саме РФ стоїть на заваді миру. Американський лідер продублював заголовок статті видання New York Post «Брутальні «напади» Путіна показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

Теги: США війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

