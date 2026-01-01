ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий

РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР

РФ провалила замах на командира РДК Дениса Капустіна

Командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін) живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«З поверненням!» – Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби рф.

Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу «Російський Добровольчий Корпус», який воює проти москви у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

«У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців», – йдеться у повідомлені.

Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир «Спецпідрозділу Тимура».

Нагадаємо, що 27 грудня за повідомленням «Російського добровольчого корпусу» (РДК), вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін). Він був одним із тих, хто обрав шлях збройної боротьби проти режиму Кремля на боці України.