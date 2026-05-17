Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час боїв у Бахмуті. Згадаймо Владислава Бондаренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час боїв у Бахмуті. Згадаймо Владислава Бондаренка
Під Бахмутом молодий воїн провоював повних 14 днів, це був його перший і останній бій
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У жовтні 2022 року Владислав Бондаренко став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Бондаренка.  

26-річний Владислав Бондаренко загинув 26 лютого 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Книгу пам'яті Ірпінської міської територіальної громади.

Народився 5 лютого 1997 року в селі Козинці в багатодітній сім’ї, де був дев’ятою, наймолодшою дитиною. Закінчив Козинцівську школу, пішов навчатися в Новобілицький будівельний коледж. Отримував грамоти за успішність та активність. Владислав рано став напівсиротою: коли хлопчику виповнилося шість років, від онкологічного захворювання померла його мама. І на свій Перший дзвоник, і на випускний Влад ішов сам, із сумом споглядаючи, як його однокласників супроводжують мами.

За маму йому стала старша сестра Тетяна. Вона неофіційно опікувала молодшого брата, хоча на той час мала вже власну дитину. Пані Тетяна згадує, що Владислав ріс дуже слухняним і вдячним хлопцем: добре навчався, гарно поводився, за нього ніколи не доводилося червоніти. Він ні на що не скаржився і свої проблеми вирішував самотужки, оберігаючи сестру від зайвих, на його думку, хвилювань.

Працював у будівельній компанії, займався ремонтом будинків і квартир. Його трудова діяльність переривалася лише на термін строкової служби – Владислав Бондаренко служив у штурмовій бригаді. Тим часом помер і його батько.

У жовтні 2022 року чоловіка призвали до лав ЗСУ. Він став командиром відділення 77-ї штурмової бригади. До початку лютого 2023 року їхній підрозділ перебував у Житомирі на навчанні. Інколи молодий боєць приїжджав додому, але про службу розповідав мало: і тому, що це – секретна інформація, і тому, що не хотів хвилювати рідних.

На запитання про війну відповідав коротко й оптимістично: «Усе буде добре. Я бережу себе і своїх хлопців». Востаннє Влад навідався додому 10 лютого – перед відправкою на Бахмут захисникам дали можливість побути зі своїми родинами. Але він нікому про це не розповів. Знизуючи плечима, запевняв: «Я не знаю, куди ми поїдемо, але не переживайте за мене, усе буде добре».

Під Бахмутом молодий воїн провоював повних 14 днів. Це був його перший і останній бій. Їхній підрозділ, що виходив з оточення, накрила ворожа артилерія. У тому бою загинув він один… Інші хлопці теж отримали травми, їх відправили до шпиталю. А поранення Владислава виявилося несумісним із життям. Судмедексперт пізніше повідомив його рідним, що уламок снаряда зайшов через бік і розірвав легеневу артерію. Унаслідок цього виникла велика крововтрата, урятувати бійця було неможливо…

Владислав Бондаренко загинув у неділю, 26 лютого. Уранці у вівторок, 28 лютого, сестра захисника Тетяна отримала похоронку. А тіло полеглого привезли на поховання в суботу увечері, бо з території, де точилися бої, не одразу вдалося його забрати. Із Бахмута до Дніпра останки героя везли п’ять діб.

Поховали загиблого в рідному селі біля батька й мами. Окрім Владислава, у колись великій і дружній сім’ї вже немає старшого брата і двох сестер. Іще в одного брата, Євгена, діагностували онкологічне захворювання. Коли отримував повістку, Влад мав можливість оформити опіку над хворим братом і не піти на війну. Але не зробив цього. Натомість у телефонних розмовах завжди запитував: «Як Женя себе почуває?», а за себе просив не хвилюватися, говорив: «Ми дамо чортів цим росіянам! Переможемо! Ми будемо вільні, незалежні!» А ще казав: «Якщо не ми, чоловіки, захищатимемо наших дівчат, жінок і наших сестер, то хто тоді?».

Владислав Бондаренко ніколи не ховався ні за чиї спини. Він завжди сам ухвалював важливі рішення, ішов попереду і вів за собою інших.

У жовтні 2022 року Владислав Бондаренко став на захист України, він був командиром відділення 77-ї штурмової бригади
У жовтні 2022 року Владислав Бондаренко став на захист України, він був командиром відділення 77-ї штурмової бригади
фото: irpinmemory.org

Посмертно воїну присвоєно звання «Почесний громадянин міста Ірпінь». Його родина дуже важко переживає втрату наймолодшого брата. Сестра Тетяна каже, що відчуття таке, ніби втратила власну дитину. «Мені здається, наче він кудись ненадовго поїхав і скоро повернеться. Чекаю на нього. Ходжу на його могилу, а не можу прийняти того, що Влад уже пішов у засвіти».

Власної родини загиблий не мав, приїжджаючи додому, часто повторював: «Я так хочу, щоб усі ми зібралися разом. І щоб у нас у родині було тепло й затишно». Його дівчина мала приїхати з Німеччини, вони збиралися одружитися. Але він так і не став на весільний рушник, не встиг відчути себе нареченим, чоловіком, батьком.

У жалобі залишилася його родина й наречена.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Чумак за кермом свого катера
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак: Дурних ми не беремо. У нас складна техніка Інтерв'ю
30 квiтня, 12:00
Російські війська останнім часом випробовують ці дрони над українськими містами
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
10 квiтня, 08:31
Наслідки ворожих прильотів по Дніпропетровщині
Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)
20 квiтня, 14:14
Дніпро перебувало під ворожою атакою
Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак
23 квiтня, 13:39
Ігор Круглик займався зв’язком – критично важливою ланкою на фронті
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
26 квiтня, 09:00
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
6 травня, 16:39
Як Путін перетворив день пам'яті на державний кривавий карнавал
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
9 травня, 13:23
НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
6 травня, 18:33
Противник перегрупувався під Покровськом
Ситуація під Покровськом: ворог перегруповується. Огляд фронту
4 травня, 13:05

Суспільство

Поліг під час боїв у Бахмуті. Згадаймо Владислава Бондаренка
Поліг під час боїв у Бахмуті. Згадаймо Владислава Бондаренка
17 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
17 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 17 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 17 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Боєць легіону «Свобода Росії» пояснив, як можна перемогти РФ
Боєць легіону «Свобода Росії» пояснив, як можна перемогти РФ
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон
Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua