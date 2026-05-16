Шлях до поразки агресора лежить через його повне виснаження та примус до нескінченних хвиль мобілізації. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю Яніні Соколовій висловив 22-річний боєць легіону «Свобода Росії» на позивний Ясень. Він переїхав із Мурманська, щоб захищати Україну зі зброєю в руках.

На думку добровольця, критична поразка противника можлива лише за умови його максимального знекровлення. Ясень пояснює: необхідно змушувати Росію оголошувати нові й нові етапи мобілізації доти, доки цей процес не призведе до повного хаосу в рядах ворожої армії.

«Потрібно знекровлювати їх доти, доки вони не зможуть так швидко набирати людей, щоб поповнювати ресурс. Заставити проводити мобілізацію просто доти, поки не почнеться повний «шлак», коли в бій підуть уже непідготовлені, м’яко кажучи, кадри», – сказав Ясень.

Стратегічна мета – створити ситуацію, коли людський ресурс агресора вичерпуватиметься швидше, ніж він зможе його поповнювати. За словами бійця, війна триватиме доти, доки у РФ залишаються люди, здатні тримати зброю. Перемога настане тоді, коли на фронт змушені будуть йти абсолютно непідготовлені особи та люди з інвалідністю, що призведе до колапсу військової машини.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, розповів їм про наслідки останніх російських обстрілів і закликав до активізації дипломатії для досягнення миру.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що переговори щодо України не дають результату і Вашингтон не має наміру витрачати час на процес без реального прогресу.