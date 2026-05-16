Яке релігійне свято відзначається 17 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

17 травня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Андроніка та святої Юнії

17 травня православна церква вшановує пам'ять апостола Андроніки і святої Юнії, християнських проповідників.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Андроніка та святої Юнії

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола від сімдесяти Андроніка та його помічниці у проповідуванні християнства – святої Юнії. Вони були родичами апостола Павла, який згадував їх у Посланні до римлян як вірних сподвижників і ревних проповідників віри Христової.

Святий Андронік був єпископом Паннонії та разом із Юнією подорожував різними країнами, проповідуючи Євангеліє язичникам. За церковними переказами, вони навернули до християнства багатьох людей, руйнували язичницькі капища та будували храми.

Згідно з переданням, святі Андронік і Юнія зазнали переслідувань за віру та прийняли мученицьку смерть в ім’я Христа. Їхні мощі були знайдені у V столітті поблизу Константинополя разом із мощами інших християнських мучеників.

У народній традиції цей день пов’язували з молитвами за мир, сімейну злагоду та духовну стійкість.

Молитви дня

Святий апостоле від 70-ти Андроніку та помічниця твоя в апостольських трудах, свята Юніє, ви, що були родичами апостола Павла та разом з ним трудилися для розповсюдження віри Христової! Почуйте нас, що звертаємося до вас у молитві. Моліть Милостивого Бога, щоб Він подав нам сили пройти наш життєвий шлях у благочесті, захистив від спокус та гріхів, і сподобив Царства Небесного. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою 17 травня, адже вірили, що цей день може підказати, якими будуть літо та врожай:

якщо день теплий і сонячний – літо буде врожайним;

рясна роса вранці віщує гарний урожай огірків та городини;

дощ цього дня вважали доброю прикметою для хлібів;

якщо ластівки літають низько – незабаром буде негода;

ясний світанок обіцяв сухе та тепле літо;

сильний вітер 17 травня віщував нестійку погоду найближчими днями.

У народі вірили, що цього дня не можна сваритися та тримати образу, аби не накликати тривалих негараздів у родині. Також намагалися не відмовляти у допомозі нужденним, вважалося, що добро цього дня повертається сторицею.

Доброю традицією було молитися за мир у домі, здоров’я близьких та щедрий урожай.