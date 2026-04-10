Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці

Лариса Голуб
Російські війська останнім часом випробовують ці дрони над українськими містами
Росія почала використовувати нові керовані реактивні дрони

Російські окупанти розпочали застосування нової модифікації ударних безпілотників – «Герань-5», які за своїми характеристиками ближчі до крилатих ракет, ніж до звичайних дронів-камікадзе. Про це повідомляє «Главком».

Останні атаки в квітні 2026 року, зокрема по об'єктах енергетики у Сумській області та по Одесі, підтвердили масоване використання цієї зброї.

«Росія тепер бʼє керованим реактивним дроном «Герань-5», швидкість яких в три рази більша за шахеди» – він за конструкцією ближче навіть до міні-крилатої ракети», – написав про цей дрон військовий журналіст Андрій Цаплієнко. 

Чим відрізняється від попередніх

Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці фото 1
Головна відмінність нової моделі – заміна поршневого двигуна на реактивний. Це кардинально змінює тактику застосування цих апаратів та створює нові виклики для української системи протиповітряної оборони. Через високу швидкість «Герань-5» мобільним вогневим групам значно складніше збивати ці апарати з кулеметів. Фактично, за характеристиками цей дрон наближається до бюджетної крилатої ракети.

Технічні особливості «Герань-5»

Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці фото 2
Фахівці Головного управління розвідки зазначають, що «Герань-5» не є власною розробкою РФ, а є копією іранського дрона Karrar. 

  • Швидкість: Завдяки китайському реактивному двигуну Telefly (або TJ-1050) дрон розвиває швидкість до 600 км/год, що втричі швидше за звичайні «Шахеди» (Герань-2).
  • Бойова частина: Маса вибухівки становить близько 90 кг (проти 50 кг у попередніх версіях).
  • Дальність: Заявлений радіус ураження – до 1000 км.
  • Начинка: Усередині виявлено західні та азійські компоненти, зокрема мікросхеми від Texas Instruments та мікрокомп'ютери Raspberry.

Аналітики вважають, що запуск «Гераней-5» має на меті дві цілі: промацування прогалин у системі протиповітряної оборони та виснаження запасів зенітних ракет. Оскільки збивати такий швидкісний дрон кулеметом складно, Україні доводиться витрачати на них дорожчі ракети.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська почали застосовувати на фронті новий важкий наземний роботизований комплекс «Челнок». Появу дрона зафіксували на Харківщині.

Це перше підтверджене використання цієї платформи в бойових умовах з моменту її презентації у квітні 2024 року. Тоді розробники представляли «Челнок» як інженерну машину розмінування. Проте зараз комплекс використовується як важкий логістичний всюдихід.

Надаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів. Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові.

 

