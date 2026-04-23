Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак

glavcom.ua
Дніпро перебувало під ворожою атакою
фото: Дніпропетровська ОВА

П'ятницю, 24 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби

Росія цинічно продовжує вбивати мирних громадян України. Дніпро вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова

Рішення про оголошення жалоби прийнято у зв'язку з трагічними наслідками останніх обстрілів, які забрали життя мирних дніпрян.

«За минулий тиждень Росія цинічно вбила у Дніпрі загалом вже вісьмох цивільних мирних людей. Завтра в Місті оголошено день трауру за загиблими внаслідок атак 16 та 23 квітня», – написав Філатов.

У цей день на всій території міста:

  • Будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  • Підприємствам усіх форм власності рекомендовано долучитися до вшанування пам’яті та вивісити прапори з чорними стрічками.
  • Заборонено проведення розважальних заходів, концертів та трансляцію веселої музики в громадських місцях.

«Главком» писав, що рятувальники виявили тіло однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Таким чином нічна атака росіян забрала життя щонайменше трьох осіб.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та десятьох поранених.

В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Читайте також:

Теги: Дніпро війна ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Європейський кредит: Президент розповів, куди підуть кошти
Україна перебуває на передньому краї сучасної війни – принц Гаррі
Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак
Україна повертає свої землі: Сирський назвав площу звільнених територій
Глава Нацполу поскаржився на «знищення репутації» поліції через мобілізацію
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп'янська: подробиці

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua