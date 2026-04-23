Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак
П'ятницю, 24 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби
Росія цинічно продовжує вбивати мирних громадян України. Дніпро вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
Рішення про оголошення жалоби прийнято у зв'язку з трагічними наслідками останніх обстрілів, які забрали життя мирних дніпрян.
«За минулий тиждень Росія цинічно вбила у Дніпрі загалом вже вісьмох цивільних мирних людей. Завтра в Місті оголошено день трауру за загиблими внаслідок атак 16 та 23 квітня», – написав Філатов.
У цей день на всій території міста:
- Будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
- Підприємствам усіх форм власності рекомендовано долучитися до вшанування пам’яті та вивісити прапори з чорними стрічками.
- Заборонено проведення розважальних заходів, концертів та трансляцію веселої музики в громадських місцях.
«Главком» писав, що рятувальники виявили тіло однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Таким чином нічна атака росіян забрала життя щонайменше трьох осіб.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та десятьох поранених.
В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.
Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.
