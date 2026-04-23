Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак

П'ятницю, 24 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби

Росія цинічно продовжує вбивати мирних громадян України. Дніпро вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Рішення про оголошення жалоби прийнято у зв'язку з трагічними наслідками останніх обстрілів, які забрали життя мирних дніпрян.

«За минулий тиждень Росія цинічно вбила у Дніпрі загалом вже вісьмох цивільних мирних людей. Завтра в Місті оголошено день трауру за загиблими внаслідок атак 16 та 23 квітня», – написав Філатов.

У цей день на всій території міста:

Будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

на будівлях міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій. Підприємствам усіх форм власності рекомендовано долучитися до вшанування пам’яті та вивісити прапори з чорними стрічками.

та вивісити прапори з чорними стрічками. Заборонено проведення розважальних заходів, концертів та трансляцію веселої музики в громадських місцях.

«Главком» писав, що рятувальники виявили тіло однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Таким чином нічна атака росіян забрала життя щонайменше трьох осіб.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та десятьох поранених.

В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.