17 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Свята 17 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 травня відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 травня 2026 року.

Зміст

Визначні дати в Україні

День пам’яті жертв політичних репресій

У третю неділю травня в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Цей пам’ятний день встановлено указом президента України у 2007 році для вшанування мільйонів людей, які постраждали від радянського тоталітарного режиму.

У цей день згадують жертв Великого терору 1937–1938 років, масових арештів, заслань, розстрілів і переслідувань української інтелігенції, духовенства та громадських діячів. Символом трагедії в Україні стала Биківня – одне з найбільших місць масових поховань жертв репресій.

Міжнародні та пам’ятні дні

Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу

Щороку у третю неділю травня у світі проходить Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. Цей день започаткували у 1983 році в Сан-Франциско, аби вшанувати пам’ять жертв епідемії та підтримати людей, які живуть із ВІЛ.

Метою пам’ятної дати є підвищення обізнаності про ВІЛ/СНІД, подолання дискримінації та заклик до своєчасного тестування й лікування. Символом підтримки людей із ВІЛ залишається червона стрічка.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства

17 травня у світі відзначають Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Свято було започатковане ООН та Міжнародним союзом електрозв’язку на честь підписання першої Міжнародної телеграфної конвенції у 1865 році.

Цей день покликаний привернути увагу до ролі цифрових технологій, інтернету та сучасних засобів зв’язку у розвитку суспільства, освіти, науки та економіки. Особливу увагу приділяють питанням цифрової рівності та доступу до інформаційних технологій.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Андроніка та інших

Православна церква цього дня також вшановує пам’ять святого апостола від сімдесяти Андроніка та його помічниці у проповідуванні християнства – святої Юнії. Вони були родичами апостола Павла, який згадував їх у Посланні до римлян як вірних сподвижників і ревних проповідників віри Христової.

Святий Андронік був єпископом Паннонії та разом із Юнією подорожував різними країнами, проповідуючи Євангеліє язичникам. За церковними переказами, вони навернули до християнства багатьох людей, руйнували язичницькі капища та будували храми.

Згідно з переданням, святі Андронік і Юнія зазнали переслідувань за віру та прийняли мученицьку смерть в ім’я Христа. Їхні мощі були знайдені у V столітті поблизу Константинополя разом із мощами інших християнських мучеників.

У народній традиції цей день пов’язували з молитвами за мир, сімейну злагоду та духовну стійкість.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою 17 травня, адже вірили, що цей день може підказати, якими будуть літо та врожай:

якщо день теплий і сонячний – літо буде врожайним;

рясна роса вранці віщує гарний урожай огірків та городини;

дощ цього дня вважали доброю прикметою для хлібів;

якщо ластівки літають низько – незабаром буде негода;

ясний світанок обіцяв сухе та тепле літо;

сильний вітер 17 травня віщував нестійку погоду найближчими днями.

У народі вірили, що цього дня не можна сваритися та тримати образу, аби не накликати тривалих негараздів у родині. Також намагалися не відмовляти у допомозі нужденним, вважалося, що добро цього дня повертається сторицею.

Доброю традицією було молитися за мир у домі, здоров’я близьких та щедрий урожай.

Пам’ятні події 17 травня

1497 – Васко так Гама досягнув берегів Індії;

1525 – під Франкенхаузеном остаточно розбита армія німецьких повстанців–селян на чолі з Томасом Мюнцером;

1727 – на російський престол вступив Петро ІІ – 11–річний внук Петра І, останній представник роду Романових по прямій чоловічій лінії;

1792 – 24 брокери, які сховалися від сонця під тінню розлогого дерева, заснували Нью–йоркську фондову біржу. На місці їх зустрічі нині розташована Уолл–стріт;

1792 – народився Пій IX (Джованні Мастаї–Ферретті), Папа Римський у 1846–1878 рр., який посідав папський престол найдовше;

1809 – імператор Наполеон I видав декрет, оголосивши, що керівник Католицької церкви позбавляється світської влади, а Рим і всі володіння Папи приєднуються до французької імперії;

1814 – у Норвегії прийнята перша конституція;

1846 – бельгієць Адольф Сакс запатентував саксофон;

1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука відправило у поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);

1865 – російські війська під командуванням генерала Михайла Черняєва штурмом взяли Ташкент;

1873 – народився Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч у міжнародному комуністичному русі;

1887 – почався перший страйк шахтарів Донбасу;

1916 – у Великій Британії вперше у світі здійснено перехід на літній час;

1918 – почалося повстання чехословацького корпусу в Сибіру. Початок громадянської війни в Росії;

1919 – оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії;

1920 – постанова Ради народних міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів як т. зв. совітського українського, так і совітського російського уряду і про відновлення чинності законів УНР;

1922 – у Львові (Польща) ЦК УСДРП надрукував лист «Голод на Великій Україні» до соціалістичних організацій світу із закликом про допомогу голодуючим УСРР.

1928 – початок IX Олімпійських ігор у Амстердамі;

1928 – Беніто Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1929 – після довгих розшуків у Філадельфії арештували главу торговців контрабандними спиртними напоями Аль Капоне. Йому висунули обвинувачення у незаконному зберіганні пістолета;

1933 – у Німеччині заборонені страйки;

1934 – у Німеччині євреїв позбавили права на медичне страхування;

1939 – Швеція, Норвегія й Фінляндія відкинули запропонований Німеччиною мирний договір, Данія, Естонія й Латвія – прийняли;

1940 – німецькі війська захопили Брюссель;

1943 – під час нальоту авіації союзників зруйновано кілька гребель у Рурському басейні, що призвело до загибелі близько 1500 німців;

1954 – Верховний суд США оголосив незаконною расову сегрегацію у школах;

1959 – на Кубі оголошено про роздачу землі селянам;

1984 – опублікована заява колишнього члена УГГ Олеся Бердника, що був засуджений до довголітнього ув'язнення;

1985 – виступаючи на зборах активу Ленінградської партійної організації, генеральний секретар КПРС Михайло Горбачов вперше проголосив гасло «прискорення»;

1990 – Всесвітня організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань;

1995 – Жак Ширак став президентом Франції на перший термін;

2004 – штат Массачусетс став першим у США, де узаконили одностатеві шлюби;

2006 – уперше відзначено Міжнародний день інформаційного суспільства.

Іменини

День ангела святкують: Андронік, Микола, Степан, Адріан, Опанас, Євдокія та Єфросинія.