Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон

Віталій Тараненко
Володимир Бугров втратив ректорське крісло після програшу справи, пов'язаної з недостовірним декларуванням
Ексректор задекларував зарплатну виплату, розмір якої наближається до суми, яку він отримав за весь 2025 рік

Колишній ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров одержав солідні виплати перед звільненням з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстрі декларацій.

8 травня екскерівник столичного вишу опублікував повідомлення про суттєві зміни у своєму майновому стані. Зокрема, Бугров зазначив, що 30 березня отримав 980,6 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи.

дані: НАЗК

Можна припустити, оскільки декларант не вказав додаткової інформації у змінах до майнового стану, що у сумі 980 тис. грн, окрім зарплати, «сидять» виплати щорічної відпустки та «оздоровчі».

Нагадаємо, що за 2025 рік Володимир Бугров задекларував 1,56 млн грн зарплати, які отримав на посаді ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також він відобразив готівкою 58 тис. грн, $4 тис. і 2,5 тис. євро.

Як відомо, 28 квітня ректор Бугров програв апеляційний суд у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням. Він оскаржував рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше визнав його винним у поданні недостовірних відомостей у декларації. Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації ректора на суму близько 900 тис. грн.

У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що Бугров не задекларував автомобіль Volkswagen Golf, 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним та оштрафували на 17 тис. грн.

Водночас в інтерв’ю «Главкому» Володимир Бугров повідомив, що наявністю таких справ, його намагалися «зрізати» перед виборами ректора.

«Мої колеги-юристи, які дивляться на це все, кажуть: «Якщо на тебе нічого не знайшли по суті, то натягують ось у такий спосіб»… Бо квартира в мене звичайнісінька. Автомобіль Mitsubishi Outlander – не елітний позашляховик, як було написано (в обвинуваченні – «Главком»). І Volkswagen Golf сина – це не така (недорога – «Главком») машина. Дача – шість соток», – зазначив ексочільник вишу.

Як повідомляв «Главком», 29 квітня Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

Конкурс на посаду ректора було оголошено 2 березня 2026 року, а на період проведення процедур обов'язки очільника закладу виконує Валерій Копійка. Пізніше Міносвіти внесло зміни до графіка проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перенісши їх на 27 жовтня.

Володимир Бугров, який очолював університет з 2021 року, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Перший – «корупційний». Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Другий – «інтимний». «Секс‑скандал» тягнеться за Бугровим з 2022 року, і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор. Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова, причому її ініціатором виступив сам університет. Втім Студпарламент університету Шевченка має сумніви щодо незалежності перевірки, доки Бугров на посаді. Студентське самоврядування навіть оголосило акцію протесту проти Бугрова, що відбулася 1 квітня під стінами червоного корпусу.

