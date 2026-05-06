«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців

Христина Жиренко
Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українських піхотинців в їх день. У своєму офіційному Telegram-каналі він наголосив, що попри стрімкий розвиток технологій і зміну характеру бойових дій, саме піхота залишається визначальною силою на полі бою.

«У цій війні ми багато говоримо про нову реальність – технології, дрони, зміну підходів. Але є речі, які залишаються незмінними. Будь-яка війна закінчується на землі. І саме піхота визначає, де проходить ця межа: де ще Україна і де її вже немає. Не на картах, а в реальності», – зазначив Буданов.

За словами очільника ОП, за кожним утриманим метром стоять конкретні люди – їхні історії, родини, втрати та щоденний вибір залишатися на передовій.

«Вони першими зустрічають ворога. Стримують його. І тримають позиції тоді, коли це вже питання витривалості», – йдеться у зверненні.

Кирило Буданов також підкреслив, що саме на піхоту припадає основний тягар війни, адже контроль землі залишається вирішальним фактором незалежно від переваг у повітрі чи технологічній сфері.

«Можна вигравати в повітрі. Можна домінувати в технологіях. Але без контролю землі це не має значення. Це проста й жорстка правда», – зауважив він.

Буданов підкреслив, що обов’язок держави – забезпечити піхотинців усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань та збереження життя.

На завершення він подякував піхотинцям за стійкість і самопожертву, назвавши їх фундаментом сучасної оборони держави.

Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
