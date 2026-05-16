Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Сумах засудили чоловіка, який ігнорував бойову повістку

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок уродженцю Грузії, який є громадянином України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений ігнорував виклик на збірний пункт, аргументуючи це тим, що він не розуміє юридичних термінів українською та вважає, що наявність кримінальних проваджень дає йому право на відстрочку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

За матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. 3 квітня він отримав бойову повістку з вимогою з’явитися на збірний пункт через три дні для відправлення до військової частини. Проте у призначений час чоловік не прибув і про причини неявки не повідомив.

У суді обвинувачений намагався поставити під сумнів факт вручення повістки, стверджуючи, що бачить офіцера ТЦК вперше, а документ йому нібито вручали в підвалі через пошкодження будівлі після атаки «Шахеда».

«Допитаний в судовому засіданні підсудний вину у вчиненні злочину не визнав, повідомив, що погано розуміє українську мову, він починаючи від 2022 року до 2024 року кожні два місяці з`являвся до уповноважених органів і вважав, що він має відстрочку від мобілізації у зв’язку із наявністю судимості. Не пам’ятає, як отримував повістку, пам`ятає, що проходив лікарську комісію, але з її результатами він не згоден, так як лікарі у нього аналізів не брали. Вважає дане кримінальне провадження замовним, що пояснював наявністю інших кримінальних проваджень», – ідеться у матеріалах суду.

Захист обвинуваченого наполягав на тому, що чоловік не підлягав мобілізації, оскільки Верховний Суд переглядав його попередню справу за статтею 198 КК України (переховування майна). Також адвокат зазначав, що підсудний, як уродженець Грузії, погано розуміє українську мову та юридичні наслідки своїх дій.

Проте суд ці доводи відхилив. Наявність у провадженні суду справ (зокрема за крадіжку в умовах воєнного стану) без чинного вироку про позбавлення волі за тяжкий злочин не є підставою для виключення з військового обліку.

Щодо ж до мови, то чоловік проживає в Україні від 2010 року, 2015-го отримав український паспорт та водійське посвідчення, а раніше неодноразово брав участь у судах без перекладача.

Суддя наголосив, що звільнення від відбування покарання з випробуванням («умовний» термін) для військовозобов’язаних може створити в суспільстві ілюзію безкарності за відмову від захисту Батьківщини. Тож підсудного визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя виніс вирок місцевому мешканцю за дезертирство в умовах воєнного стану. Чоловік, якого мобілізували до лав Національної гвардії, втік прямо під час посадки в автобус і переховувався понад три місяці. У суді він запевняв, що не вважає себе військовим, проте суддя вирішив інакше. 

Раніше на Чернігівщині поліцейські доставили до ТЦК та СП чоловіка, який супроводжував дітей у шкільному автобусі після виявлення порушення військового обліку.

Також індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. 

Читайте також:

Теги: суддя чоловік злочин вирок ТЦК мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами судді, зауваження громадськості до проєкту нового Цивільного кодексу є обґрунтованими, адже ця реформа зачіпає фундаментальні права та соціальні інститути
Новий Цивільний кодекс? Суддя Верховного суду закликав депутатів схаменутися
Вчора, 20:41
Суд відправив під варту львів’янина, який захопив дитину в заручники
Чоловік тікав від ТЦК і взяв у заручники дитину: що вирішив суд
11 травня, 14:32
Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції встановили порушника та склали на нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство
Оголений на Хрещатику: правоохоронці встановили особу порушника та передали лікарям
7 травня, 09:36
Група осіб пошкодила вікна автомобіля
В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли
5 травня, 18:53
Усі обставини інциденту встановлюються
У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК, є травмовані
4 травня, 19:37
Генпрокуратура підозрює у скоєному 48-річного військовослужбовця
На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського
30 квiтня, 22:01
Глава держави в девʼятнадцяте продовжив дію особливого правового режиму від початку повномасштабної війни
Продовження воєнного стану і мобілізації. Зеленський підписав закони
30 квiтня, 15:15
У приміщенні РТЦК самопочуття громадянина раптово погіршилось
У ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований
25 квiтня, 15:51
Військовослужбовець отримав медичну допомогу
У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів
17 квiтня, 21:47

Суспільство

Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон
Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон
На Прикарпатті під суд потрапив боєць, який проспав повітряну тривогу: як його покарали
На Прикарпатті під суд потрапив боєць, який проспав повітряну тривогу: як його покарали
Зеленський привітав науковців із Днем науки
Зеленський привітав науковців із Днем науки
Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука
Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua