Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»

У Сумах засудили чоловіка, який ігнорував бойову повістку

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок уродженцю Грузії, який є громадянином України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений ігнорував виклик на збірний пункт, аргументуючи це тим, що він не розуміє юридичних термінів українською та вважає, що наявність кримінальних проваджень дає йому право на відстрочку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

За матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. 3 квітня він отримав бойову повістку з вимогою з’явитися на збірний пункт через три дні для відправлення до військової частини. Проте у призначений час чоловік не прибув і про причини неявки не повідомив.

У суді обвинувачений намагався поставити під сумнів факт вручення повістки, стверджуючи, що бачить офіцера ТЦК вперше, а документ йому нібито вручали в підвалі через пошкодження будівлі після атаки «Шахеда».

«Допитаний в судовому засіданні підсудний вину у вчиненні злочину не визнав, повідомив, що погано розуміє українську мову, він починаючи від 2022 року до 2024 року кожні два місяці з`являвся до уповноважених органів і вважав, що він має відстрочку від мобілізації у зв’язку із наявністю судимості. Не пам’ятає, як отримував повістку, пам`ятає, що проходив лікарську комісію, але з її результатами він не згоден, так як лікарі у нього аналізів не брали. Вважає дане кримінальне провадження замовним, що пояснював наявністю інших кримінальних проваджень», – ідеться у матеріалах суду.

Захист обвинуваченого наполягав на тому, що чоловік не підлягав мобілізації, оскільки Верховний Суд переглядав його попередню справу за статтею 198 КК України (переховування майна). Також адвокат зазначав, що підсудний, як уродженець Грузії, погано розуміє українську мову та юридичні наслідки своїх дій.

Проте суд ці доводи відхилив. Наявність у провадженні суду справ (зокрема за крадіжку в умовах воєнного стану) без чинного вироку про позбавлення волі за тяжкий злочин не є підставою для виключення з військового обліку.

Щодо ж до мови, то чоловік проживає в Україні від 2010 року, 2015-го отримав український паспорт та водійське посвідчення, а раніше неодноразово брав участь у судах без перекладача.

Суддя наголосив, що звільнення від відбування покарання з випробуванням («умовний» термін) для військовозобов’язаних може створити в суспільстві ілюзію безкарності за відмову від захисту Батьківщини. Тож підсудного визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

