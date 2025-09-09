Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута
На початку повномасштабного вторгнення Володимир Когут без вагань вступив до територіальної оборони
колаж: glavcom.ua

Когут рвався на фронт. Кожного дня, протягом місяця, ходив до військкомату, але щоразу йому відмовляли

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Когута.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Великолюбінської громади та текст петиції на сайті президента України.

Старший солдат Володимир Богданович Когут народився у селі Поріччя в Івано-Франківській селищній територіальній громаді Яворівського району Львівської області, де і проживав. Навчався у Великолюбінській школі. Після закінчення вступив у коледж у Львові, де здобув професію автослюсаря.

Володимир Когут у цивільному житті
Володимир Когут у цивільному житті
фото: Великолюбінська громада

Далі була строкова служба у Збройних Силах України у м. Києві в Національній гвардії України.

На початку повномасштабного вторгнення без вагань вступив до територіальної оборони, але надовго там не хотів затримуватися, казав, що це не для нього. Рвався на фронт. Кожного дня, протягом місяця, ходив до військкомату, але щоразу йому відмовляли. Володимир не здавався і був наполегливим і, нарешті 16 квітня 2022 року його взяли добровольцем у 24 ОМБр імені короля Данила.

На початку повномасштабного вторгнення Володимир Когут без вагань вступив до територіальної оборони
На початку повномасштабного вторгнення Володимир Когут без вагань вступив до територіальної оборони
фото: Великолюбінська громада

24 квітня 2022 року брав участь в активних боях в районі міста Золоте Луганської області де зазнав важкого поранення. Після лікування, незважаючи на стан здоров’я, не дочекавшись завершення реабілітації, прийняв рішення повернутися до виконання свого обов’язку – захищати Батьківщину.

Володимир Когут (зправа) із побратимом
Володимир Когут (зправа) із побратимом
фото: Великолюбінська громада

З вересня 2022 року виконував завдання зі звільнення Херсонської області. В листопаді 2022 року тримає оборону н.п. Кліщіївка Донецької області, де 23 грудня 2022 року отримує чергове поранення (контузію), потратив у госпіталь. 

Володимир Когут захищав Україну у складі 24 ОМБр імені короля Данила
Володимир Когут захищав Україну у складі 24 ОМБр імені короля Данила
фото: Великолюбінська громада
Володимир Когут на фронті
Володимир Когут на фронті
фото: Великолюбінська громада

У березні 2023 року старший солдат Когут Володимир Богданович, знову повернувся до служби в рідну 24 окрему механізовану бригаду ім. Короля Данила, яка в той час вела активні бої біля села Північне, Донецької області.

Володимио Когут за час служби у війську, Володимир Когут завжди відзначався своєю хоробрістю та відвагою
Володимио Когут за час служби у війську, Володимир Когут завжди відзначався своєю хоробрістю та відвагою
фото: Великолюбінська громада

26 березня 2023 року, у віці 30 років, кулеметник розвідувального взводу Володимир Когут прийняв свій останній бій в районі н.п. Північне, внаслідок наступальних дій ворога, під масованим мінометним обстрілом отримав поранення несумісні із життям.

За час служби у війську, Володимир Когут завжди відзначався своєю хоробрістю та відвагою, був надійним побратимом. Під час виконання складних завдань проявляв неабияку мужність та героїзм, зарекомендував себе виключно, як грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець. До виконання службових обов’язків ставився сумлінно та відповідально.

Посмертно нагороджений орденом 24 ОМБр імені «Короля Данила» «Хрест Героя» та Орденом Богдана Хмельницького III ступеня «За мужність» (Указ Президента України №128/2024).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна в Україні стала катастрофою для російського диктатора
Війна в Україні стала катастрофою для російського диктатора
6 вересня, 07:43
Зграя з майже 70 птахів прилетіла до Тузлівських лиманів у 2021 році
Фламінго на Одещині: від одного Робінзона до півторатисячної колонії
26 серпня, 20:00
З 2020 року Слободяник служив на Житомирщині у 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
12 серпня, 09:00
Валентина Данішевська чотири роки очолювала Верховний суд
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
11 серпня, 17:48
У Мукачеві росіяни атакували завод американської компанії
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
21 серпня, 10:31
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11124 танків
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 серпня, 07:32
Війна дозволяє Путіну підтримувати ілюзію, що Росія – велика держава
The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України
27 серпня, 03:55
Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль прибув до Києва 25 серпня 2025 року
Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України
25 серпня, 14:29
Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
29 серпня, 04:44

Суспільство

Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута
Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
На Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая
На Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
12K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5074
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2294
У великих російських містах дефіцит бензину
1962
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua