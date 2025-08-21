Головна Країна Події в Україні
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
У Мукачеві росіяни атакували завод американської компанії
фото: ДСНС Закарпаття

Зеленський про нічну атаку: Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів

Президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ. Так він прокоментував нічний масований удар по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях», – наголосив президент.

Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву фото 1

Зеленський підкреслив, що уночі окупанти вдарили кількома ракетами по американському підприємстві на Закарпатті: «Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу».

Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву фото 2

«Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex, зокрема, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.

