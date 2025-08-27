Головна Країна Події в Україні
The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України
Війна дозволяє Путіну підтримувати ілюзію, що Росія – велика держава
Кремль щиро вірить, що Україна як держава має бути знищена, а виживання Путіна залежить від результату війни

Якщо президенту США Дональду Трампу вдасться досягти тривалого миру між Росією та Україною, він може отримати Нобелівську премію миру. Однак, щоб мирна угода була стійкою, вона має влаштовувати обидві сторони. The Hill пише, що покарати агресора належним чином, можливо, не вийде, і Україні доведеться піти на компроміс, передає «Главком».

За оцінками видання, є лише два можливих шляхи до завершення війни:

  • Компромісна угода, яка не задовольняє жодну зі сторін повністю;
  • Добровільна відмова Росії від імперіалістичних амбіцій (цей варіант є малоймовірним).

Чому Росія не готова до компромісу?

На думку The Hill, існує кілька причин, чому Росія не відступить від війни:

  • Ідеологічні переконання: Кремль щиро вірить, що Україна як держава має бути знищена, а виживання Володимира Путіна залежить від результату війни;
  • Величезні втрати: Понад мільйон росіян загинули або були поранені. Після таких втрат лише повна перемога буде прийнятною для російського суспільства;
  • Ризик нестабільності: Завершення війни призведе до демобілізації сотень тисяч озброєних, агресивних і незадоволених солдатів. Це може значно підвищити рівень злочинності та навіть призвести до повалення режиму Путіна;
  • Військова економіка: Путін перетворив економіку Росії на військову, що вигідно для значної частини населення та еліт. Перехід до мирної економіки може спричинити спад та труднощі;
  • Ілюзія величі: Війна дозволяє Путіну підтримувати ілюзію, що Росія – велика держава. Коли війна закінчиться, росіяни зрозуміють, що їхня країна перетворилася на сателіта Китаю та Північної Кореї.

Завершуючи, видання наголошує, що якщо Трамп справді прагне Нобелівської премії, він повинен вирішити першопричину війни – самого Путіна. Усе інше, на думку The Hill, може призвести лише до «фальшивого миру».

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Теги: росія війна путін

