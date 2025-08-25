Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль прибув до Києва 25 серпня 2025 року

Клінгбайль зазначив, що не бачить, щоб Путін показував бажання вести серйозні переговори про мир

Німеччина готова «взяти на себе відповідальність» за надання гарантій безпеки Україні. Але «через голови українців» рішення ухвалюватися не можуть. Про це заявив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Обговорення гарантій безпеки зараз перебувають на ранній стадії, але будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

«Головне, щоб у кінцевому підсумку були гарантії безпеки, які гарантують, що Путін більше не посміє напасти на Україну». – сказав німецький міністр.

Для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї в Україні.

Клінгбайль зазначив, що зараз «м'яч на боці Путіна».

«Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори», – сказав міністр.

Нагадаємо, військові аналітики США та європейських країн розпочали опрацювання можливих гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією. Американські офіційні особи та джерела, знайомі з ситуацією повідомили, що поштовхом до цих кроків стала заява президента США Дональда Трампа, який під час перемовин у Білому домі пообіцяв надати Україні допомогу в рамках будь-якої мирної угоди, що припинить бойові дії.

Зокрема, Канада надасть Україні зброї на $1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки. Глава канадського уряду Марк Карні зазначив, що Канада надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам. Крім того, буде посилено співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей.

Норвегія виділяє майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. Системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України.