«Ми дозволили Путіну вести цю війну» – посол Німеччини Гайко Томс

Рішення, які ухвалювалися західними політиками понад десятиліття тому, мали свою логіку й аргументи, однак у ретроспективі Європа могла діяти рішучіше. Про це сказав посол Німеччини в Україні Гайко Томс під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму «12 років війни. Що далі?».

«Якщо озиратися назад, можна побачити моменти, коли ми могли бути значно більш рішучими. Це стосується і подій 12 років тому, і ще більшою мірою – сьогоднішнього дня. Не можна дозволяти Путіну вести цю війну, як він цього хоче», – заявив посол.

Він також зазначив, що сьогодні помітна еволюція німецького та загальноєвропейського сприйняття російської загрози. Якщо раніше в німецькому суспільстві не було глибокого розуміння того, що відбувається, то останні півтора року ситуація кардинально змінилася. Йдеться не лише про війну в Україні, а й про кібератаки, інформаційні операції, гібридні прояви, які є дедалі відчутнішими й для самої Німеччини.

«Канцлер уже сказав: ми не перебуваємо у стані війни, але те, в чому ми живемо, миром назвати також не можна», – процитував Гайко Томс німецького канцлера Фрідріха Мерца.

За його словами, Німеччина сьогодні значно краще розуміє попередження, які роками лунали від Польщі та країн Балтії щодо гібридної загрози з боку Росії. Це розуміння, підкреслює він, сформувалося не лише в суспільстві, а й у всьому політичному класі, незалежно від партійних позицій.

Окремо Гайко Томс зауважив роль Німеччини та Європейського Союзу в підтримці України. Він наголошує, що Берлін послідовно виступає за збільшення допомоги і вважає це не лише проявом солідарності, а й прямим інтересом самої Німеччини.

«Як німецький посол я повністю підтримую ідею збільшення допомоги Україні. Це відповідає і нашим інтересам також», – наголосив він.

Водночас, говорячи про європейську інтеграцію України, Томс закликає до чесності та реалістичності в оцінках. На його думку, дата 1 січня 2027 року як момент повноправного вступу України до ЄС виглядає надто амбітною з огляду на обсяг роботи, яку ще належить виконати.

«Дружба передбачає чесність. Навіть такі речі, як стандарти у сільському господарстві чи регулювання пестицидів, означають фактично перевертання цілих секторів економіки. Це потребує часу, і ми готові підтримувати Україну в цьому процесі», – наголосив дипломат.