США залишають РФ вихід з конфлікту через повернення до переговорів із перспективою часткового відновлення економічних відносин

Адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу, пише «Главком».

За словами колишнього радника спецпосланника США в Україні Моргана Мерфі, Білий дім фактично «прибрав Венесуелу з шахівниці» та активно обмежує вплив Ірану, який постачає Москві ударні безпілотники. Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон додає, що удари по «тіньовому флоту» та посередниках є критичними, оскільки саме вони забезпечують Росію ресурсами для продовження бойових дій. Підрив цих економічних зв’язків має змінити стратегічні розрахунки Володимира Путіна.

Водночас Вашингтон пропонує Москві так званий «золотий міст» – шлях до виходу з конфлікту через повернення до переговорів із перспективою часткового відновлення економічних відносин. Хоча у Кремлі цю пропозицію наразі відкидають, аналітики переконані: подальша інтенсивність війни залежатиме від того, наскільки ефективним виявиться міжнародний тиск на ресурсну базу Росії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Також російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як пише New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.