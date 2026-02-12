Головна Світ Політика
search button user button menu button

Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру
фото: AP

США залишають РФ вихід з конфлікту через повернення до переговорів із перспективою часткового відновлення економічних відносин

Адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу, пише «Главком».

За словами колишнього радника спецпосланника США в Україні Моргана Мерфі, Білий дім фактично «прибрав Венесуелу з шахівниці» та активно обмежує вплив Ірану, який постачає Москві ударні безпілотники. Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон додає, що удари по «тіньовому флоту» та посередниках є критичними, оскільки саме вони забезпечують Росію ресурсами для продовження бойових дій. Підрив цих економічних зв’язків має змінити стратегічні розрахунки Володимира Путіна.

Водночас Вашингтон пропонує Москві так званий «золотий міст» – шлях до виходу з конфлікту через повернення до переговорів із перспективою часткового відновлення економічних відносин. Хоча у Кремлі цю пропозицію наразі відкидають, аналітики переконані: подальша інтенсивність війни залежатиме від того, наскільки ефективним виявиться міжнародний тиск на ресурсну базу Росії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Також російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як пише New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

Теги: переговори війна росія Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Зеленський: Я взагалі вважаю, що підписувати цей документ мають президенти
Мирний план з 20 пунктів: президент розказав, як відреагували росіяни
30 сiчня, 12:33
Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
10 лютого, 09:33
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
14 сiчня, 11:23
Запобіжний захід Тимошенко, нові правила комендантської години. Головне за 16 січня 2026
Запобіжний захід Тимошенко, нові правила комендантської години. Головне за 16 січня 2026
16 сiчня, 21:13
Атакувавши АЕС, Росія прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
17 сiчня, 16:33
НАТО скликає екстрене засідання щодо війни в Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
19 сiчня, 15:10
Зеленський розширив склад української делегації для переговорів в Абу-Дабі
Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
23 сiчня, 11:12
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів
Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
28 сiчня, 17:56

Політика

Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру
Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua