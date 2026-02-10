СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)

«Молнія» використовується російською терористичною армією для ураження як військових, так і цивільних об'єктів

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ продовжує посилювати захист українського неба. За останній місяць спецпризначенці знищили понад 300 російських ударних безпілотників типу «Молнія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Один із найрезультативніших екіпажів перехоплювачів «відмінусував» 100 цілей.

«Окупанти активно застосовують їх для ударів по передових позиціях, техніці та особовому складу Сил оборони України. Тому кожне успішне перехоплення – це збережені життя українських воїнів, врятовані укриття та зірвані плани ворога на фронті», – наголошує СБУ.

«Молнія» – російський ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу «камікадзе», вперше зафіксований під час атаки на Харків 12 листопада 2024 року. Використовується російською терористичною армією для ураження як військових, так і цивільних об'єктів.

Нагадаємо, увечері 9 лютого російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Під ворожий удар потрапив Шевченківський район Харкова. Як зазначив мер, окупанти вдарили безпілотником типу «Молнія».