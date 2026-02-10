Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)
Один із найрезультативніших екіпажів перехоплювачів «відмінусував» 100 цілей
фото: скриншот з відео

«Молнія» використовується російською терористичною армією для ураження як військових, так і цивільних об'єктів

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ продовжує посилювати захист українського неба. За останній місяць спецпризначенці знищили понад 300 російських ударних безпілотників типу «Молнія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Один із найрезультативніших екіпажів перехоплювачів «відмінусував» 100 цілей.

«Окупанти активно застосовують їх для ударів по передових позиціях, техніці та особовому складу Сил оборони України. Тому кожне успішне перехоплення – це збережені життя українських воїнів, врятовані укриття та зірвані плани ворога на фронті», – наголошує СБУ.

«Молнія» – російський ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу «камікадзе», вперше зафіксований під час атаки на Харків 12 листопада 2024 року. Використовується російською терористичною армією для ураження як військових, так і цивільних об'єктів.

Нагадаємо, увечері 9 лютого російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Під ворожий удар потрапив Шевченківський район Харкова. Як зазначив мер, окупанти вдарили безпілотником типу «Молнія».

Читайте також:

Теги: війна дрон СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни сьогодні бʼються об героїчну оборону українців
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
11 сiчня, 14:45
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
Такий вигляд має проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
3 лютого, 15:26
РФ готує в Україні весняну кампанію на двох напрямках
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ
Сьогодні, 14:53
РФ здійснила комбінований удар по території України
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
3 лютого, 07:55
Удар прийшовся по вагону незламності, який розміщено в громаді для обігріву мешканців
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
5 лютого, 09:38
РФ заявляє про нібито захоплення села Сидорівка
Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля
Вчора, 11:06
У 27-річного захисника залишилися сестра, дружина та дві маленькі доньки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

У Мукачево стався другий землетрус з початку року
У Мукачево стався другий землетрус з початку року
Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)
Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)
СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)
СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)
Удар по Слов'янську: загинули мати й дитина, є багато поранених (фото)
Удар по Слов'янську: загинули мати й дитина, є багато поранених (фото)
Сили оборони вразили російський центр підготовки пілотів БпЛА
Сили оборони вразили російський центр підготовки пілотів БпЛА
Родина повернутого з полону бійця має віддати державі 15 млн грн
Родина повернутого з полону бійця має віддати державі 15 млн грн

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua