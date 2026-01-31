Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times

Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною

Війна коштує Росії близько $170 мільярдів на рік, що складає 30% всього річного бюджету

Делегації України, Росії та Сполучених Штатів Америки в неділю, 1 лютого, продовжать тристоронні переговори в Абу-Дабі на тлі погіршення економічної ситуації в країні-агресорці. Як інформує «Главком», авторитетне американське видання The New York Times пояснює, що саме «нова економічна реальність» і загроза колапсу бюджету змусили Володимира Путіна шукати дипломатичного виходу з війни.

Нафтовий крах: чому бюджет порожній

Головною причиною зміни риторики Москви стало різке падіння доходів від продажу нафти та газу, які торік скоротилися майже на чверть. На російську нафтову галузь одночасно вплинули три фактори:

Глобальне перенасичення ринку: країни ОПЕК збільшили видобуток, що збило світові ціни. Жорсткі санкції США: у жовтні президент Дональд Трамп запровадив санкції проти компаній «Роснефть» та Lukoil, а також посилив полювання на «тіньовий флот». Українські удари: системні атаки дронів на російські НПЗ і танкери у Чорному та Середземному морях створили дефіцит пального.

Цифри свідчать про кризу: у грудні середня ціна російської нафти впала до $39 за барель, хоча ще в серпні вона становила $57. Покупці тепер вимагають значних знижок за ризики.

Економіка війни тріщить

Війна коштує Росії близько $170 мільярдів на рік, що складає 30% всього річного бюджету. Раніше Кремль покривав ці витрати надприбутками, але зараз джерела фінансування вичерпуються. Дефіцит бюджету у 2025 році сягнув $72 млрд, що стало найвищим показником від 2009 року. Уряд змушений підвищувати податки для бізнесу та населення, що викликає невдоволення всередині країни.

«Єдиний фактор, який може змінити ситуацію, – це економічний тиск на Росію. У Росії мають закінчитися гроші, щоб війна почала закінчуватися», – наводить видання слова президента України Володимира Зеленського.

Експерти зазначають, що розуміння неминучості економічної кризи змусило російську делегацію сісти за стіл переговорів в ОАЕ, попри попередні відмови.

Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.