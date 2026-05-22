Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера
У 2023 році воїн добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Рейтер боронив територіальну цілісність України на південно-слобожанському та донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Рейтера.

9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області зв’язок із Володимиром Рейтером на позивний Ріхтер було втрачено, відтоді він вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Львівський університет.

Володимир Рейтер народився 19 лютого 1977 року у селі Зимна Вода Львівської області. Навчався у ліцеї № 1 Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області, згодом – у Львівському національному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті, закінчив військову кафедру.

Після навчання одружився і переїхав до Львова, де прожив усе своє свідоме життя. Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Володимир був добрим, турботливим і чуйним, життєрадісним та комунікабельним, завжди приходив на допомогу, був хорошим сім’янином і вирізнявся справедливістю. Був відповідальним та мужнім, справжнім чоловіком і патріотом своєї держави. Захоплювався малюванням і футболом, любив читати книги, надавав перевагу детективам та фантастиці. Любив відпочинок на природі разом із сім’єю, захоплювався майструванням і ремонтними роботами, добре володів навичками топографії та впевнено орієнтувався на місцевості.

У 2023 році добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському напрямку у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Сухопутних військ Збройних сил України, а також на донецькому напрямку у складі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ Збройних сил України.

З грудня 2024 року воював на покровському напрямку. 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області зв’язок із ним було втрачено. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Поховали захисника 14 травня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У 2023 році Володимир Рейтер добровільно став на захист України
У 2023 році Володимир Рейтер добровільно став на захист України
фото: Львівська міська рада

Захисник нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю «За поранення».

У Володимира Рейтера залишилися дружина, двоє синів, батьки, сестра з сімʼєю, племінники, куми та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
РФ атакувала столицю
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
16 квiтня, 07:42
У разі потреби Естонія готова мобілізувати 230 тисяч військовозобов’язаних, каже Аннелі Кольк
Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни
22 квiтня, 07:20
Міноборони РФ неодноразово заявляло про «повне захоплення» Луганщини
Сили оборонили спростували заяву РФ про захоплення усієї Луганщини
22 квiтня, 18:54
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Сирський: Відбиваємо постійні спроби російських окупантів
Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо
2 травня, 12:59
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
5 травня, 16:04
Дар'я Стаценко (сидить у центрі з двома дітьми) долучилася до фотосесії з окупантами
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
7 травня, 11:03
Головком взяв участь у тренувальних стрільбах
Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)
11 травня, 21:35

Суспільство

Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера
Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера
«Мігранти були, є і будуть». Голова Державної міграційної служби пояснила, чому немає підстав для паніки
«Мігранти були, є і будуть». Голова Державної міграційної служби пояснила, чому немає підстав для паніки
22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування
Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування
Чи можна покращити демографію за рахунок іноземців? Голова Міграційної служби зробила застереження
Чи можна покращити демографію за рахунок іноземців? Голова Міграційної служби зробила застереження

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua