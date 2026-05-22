Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера

У 2023 році воїн добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Рейтер боронив територіальну цілісність України на південно-слобожанському та донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Рейтера.

9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області зв'язок із Володимиром Рейтером на позивний Ріхтер було втрачено, відтоді він вважався зниклим безвісти.

Володимир Рейтер народився 19 лютого 1977 року у селі Зимна Вода Львівської області. Навчався у ліцеї № 1 Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області, згодом – у Львівському національному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті, закінчив військову кафедру.

Після навчання одружився і переїхав до Львова, де прожив усе своє свідоме життя. Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Володимир був добрим, турботливим і чуйним, життєрадісним та комунікабельним, завжди приходив на допомогу, був хорошим сім’янином і вирізнявся справедливістю. Був відповідальним та мужнім, справжнім чоловіком і патріотом своєї держави. Захоплювався малюванням і футболом, любив читати книги, надавав перевагу детективам та фантастиці. Любив відпочинок на природі разом із сім’єю, захоплювався майструванням і ремонтними роботами, добре володів навичками топографії та впевнено орієнтувався на місцевості.

У 2023 році добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському напрямку у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Сухопутних військ Збройних сил України, а також на донецькому напрямку у складі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ Збройних сил України.

З грудня 2024 року воював на покровському напрямку. 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області зв’язок із ним було втрачено. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Поховали захисника 14 травня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

Захисник нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю «За поранення».

У Володимира Рейтера залишилися дружина, двоє синів, батьки, сестра з сімʼєю, племінники, куми та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.