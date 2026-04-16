У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео

Наталія Порощук
Наталія Порощук
РФ атакувала столицю
фото: скриншот з відео

БпЛА летів дуже низько

Зранку 16 квітня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві. Відповідне відео з'явилося у мережі, передає «Главком».

Мер столиці Віталій Кличко зауважив, що у Подільському районі ворожий БпЛА влетів у 18-ти поверхівку.

«Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце», – наголосив мер.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Водночас в Одесі через російську атаку загинуло сім людей. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

