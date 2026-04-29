Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України

Піт Гегсет розкритикував адміністрацію Джо Байдена за «безконтрольну» військову допомогу Україні

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час виступу в Конгресі розкритикував військову допомогу Україні за часів адміністрації Джо Байдена. За його словами, саме масштабні поставки озброєння призвели до поточної ескалації, тому Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни. Про це він заявив 29 квітня, відповідаючи на запитання законодавців, інформує «Главком».

Дискусія спалахнула під час запитання конгресмена-демократа Адама Сміта. Він поцікавився, чому адміністрація Трампа ігнорує реальні досягнення Збройних Сил України на полі бою та стверджує, що Україна не має козирів для боротьби з Росією.

«Чого ви не побачили? Чого ви не врахували в конфлікті, що Україна виявилася здатною на те, що вона зробила за останні 14 місяців?» – запитав Сміт, натякаючи на стійкість української оборони.

На це Гегсет заперечив, що адміністрація Трампа у чомусь помилилася. Він заявив, що нинішня ситуація – це наслідок політики попередньої адміністрації, яка, на його думку, була занадто щедрою. Гегсет стверджує, що Джо Байден «безвідповідально та безконтрольно» віддав Україні американську зброю на сотні мільярдів доларів.

Також, за словами міністра, Дональд Трамп вважає за необхідне укладення мирної угоди, яка була б «вигідна обом сторонам».

«Трамп вважає, що потрібна мирна угода між Росією та Україною, вигідна обом сторонам... Українці виявили неабияку мужність і я ціную те, що Європа тепер платить за будь-яку зброю, яку ми надаємо», – додав американський високопосадовець.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер вважає, що Україна отримала важливі козирі. Україна також здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які є критично важливими для фінансування війни. Отже, зараз складається ситуація, яка дедалі більше грає на користь України.

Також Волкер не виключає, що якщо ця тенденція збережеться, вона може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.