22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 травня у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день біологічного різноманіття

Міжнародний день біологічного різноманіття – це міжнародне екологічне свято, яке щороку відзначають 22 травня за рішенням Організації Об’єднаних Націй. Його головна мета – привернути увагу людства до проблем збереження природи, рідкісних видів рослин і тварин та захисту екосистем планети. Свято пов’язане з ухваленням Конвенції про біологічне різноманіття, фінальний текст якої був представлений 22 травня 1992 року в Найробі.

Спочатку цей день відзначали 29 грудня, однак у 2000 році Генеральна Асамблея ООН перенесла святкування на 22 травня. Біологічне різноманіття охоплює всі форми життя на Землі: рослини, тварин, гриби, мікроорганізми та цілі природні екосистеми – ліси, степи, річки, моря й океани.

Саме від біорізноманіття залежить чистота повітря та води, родючість ґрунтів, стабільність клімату, продовольча безпека і здоров’я людей. Сьогодні проблема збереження природи є надзвичайно актуальною, адже через зміну клімату, забруднення довкілля, вирубку лісів, осушення водойм і воєнні дії щороку зникають тисячі видів живих організмів.

Для України ця тема також має велике значення, оскільки наша держава є однією з найбагатших у Європі за рівнем біорізноманіття та містить близько 35% європейського природного різноманіття. У цей день у різних країнах проводять екологічні акції, висаджують дерева, організовують конференції, лекції, виставки, прибирання природних територій і просвітницькі заходи для дітей та молоді. Міжнародний день біологічного різноманіття нагадує людству про необхідність дбайливо ставитися до природи та зберігати природні багатства для майбутніх поколінь.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язують встановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

Релігійні свята та їхня історія

День мученика Василіска

22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був християнським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на християн під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон

Дощ 22 травня – передвіщає багатий врожай зернових та сіна, але вказує на те, що все літо буде дощовим.

Грім вночі – обіцяє теплу, погожу та сонячну днину попереду.

Жаби сильно квакають – буде добрий врожай вівса.

Цвіте горобина – чекайте на коротку осінь.

Соловейко голосно співає – на щасливі події та добру погоду.

Що не можна робити цього дня

Не позичати гроші та речі – це може призвести до бідності та фінансових втрат.

Не працювати на землі (особливо не сіяти та не орати) – наші предки вірили, що посіяне цього дня не зійде, а врожай буде поганим.

Не сваритися і не лихословити – негативні емоції притягують хвороби.

Не відмовляти в допомозі – добрі справи дуже швидко повернуться вам сторицею.

Не залишати вікна відчиненими на ніч – вважалося, що через них може проникнути нечиста сила.

Історичні події

1849 – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.

1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.

1846 – у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».

1919 – У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1931 – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.

1936 – почався перший чемпіонат СРСР з футболу.

1939 – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).

1942 – Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.

1971 – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві й арешт промовця.

1972 – Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.

1979 – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.

1998 – у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.

2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.

2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).

2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано; біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Іменини

22 травня іменини святкують власники таких імен: Іван, Володимир, Василь, Макар, Йосип, Микола та Софія.