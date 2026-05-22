Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Свята 22 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 травня у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день біологічного різноманіття

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день біологічного різноманіття – це міжнародне екологічне свято, яке щороку відзначають 22 травня за рішенням Організації Об’єднаних Націй. Його головна мета – привернути увагу людства до проблем збереження природи, рідкісних видів рослин і тварин та захисту екосистем планети. Свято пов’язане з ухваленням Конвенції про біологічне різноманіття, фінальний текст якої був представлений 22 травня 1992 року в Найробі.

Спочатку цей день відзначали 29 грудня, однак у 2000 році Генеральна Асамблея ООН перенесла святкування на 22 травня. Біологічне різноманіття охоплює всі форми життя на Землі: рослини, тварин, гриби, мікроорганізми та цілі природні екосистеми – ліси, степи, річки, моря й океани.

Саме від біорізноманіття залежить чистота повітря та води, родючість ґрунтів, стабільність клімату, продовольча безпека і здоров’я людей. Сьогодні проблема збереження природи є надзвичайно актуальною, адже через зміну клімату, забруднення довкілля, вирубку лісів, осушення водойм і воєнні дії щороку зникають тисячі видів живих організмів.

Для України ця тема також має велике значення, оскільки наша держава є однією з найбагатших у Європі за рівнем біорізноманіття та містить близько 35% європейського природного різноманіття. У цей день у різних країнах проводять екологічні акції, висаджують дерева, організовують конференції, лекції, виставки, прибирання природних територій і просвітницькі заходи для дітей та молоді. Міжнародний день біологічного різноманіття нагадує людству про необхідність дбайливо ставитися до природи та зберігати природні багатства для майбутніх поколінь.

Всесвітній день готів

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язують встановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

Релігійні свята та їхня історія

День мученика Василіска

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був християнським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на християн під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон

  • Дощ 22 травня – передвіщає багатий врожай зернових та сіна, але вказує на те, що все літо буде дощовим.
  • Грім вночі – обіцяє теплу, погожу та сонячну днину попереду.
  • Жаби сильно квакають – буде добрий врожай вівса.
  • Цвіте горобина – чекайте на коротку осінь.
  • Соловейко голосно співає – на щасливі події та добру погоду.

Що не можна робити цього дня

  • Не позичати гроші та речі – це може призвести до бідності та фінансових втрат.
  • Не працювати на землі (особливо не сіяти та не орати) – наші предки вірили, що посіяне цього дня не зійде, а врожай буде поганим.
  • Не сваритися і не лихословити – негативні емоції притягують хвороби.
  • Не відмовляти в допомозі – добрі справи дуже швидко повернуться вам сторицею.
  • Не залишати вікна відчиненими на ніч – вважалося, що через них може проникнути нечиста сила.

Історичні події

  • 1849 – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.
  • 1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
  • 1846 – у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».
  • 1861 – відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі.
  • 1919 – У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
  • 1931 – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.
  • 1936 – почався перший чемпіонат СРСР з футболу.
  • 1939 – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).
  • 1942 – Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.
  • 1971 – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві й арешт промовця.
  • 1972 – Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.
  • 1979 – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
  • 1998 – у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.
  • 2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.
  • 2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).
  • 2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано; біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Іменини

22 травня іменини святкують власники таких імен: Іван, Володимир, Василь, Макар, Йосип, Микола та Софія.

Читайте також:

Теги: українці свято свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Яке релігійне свято відзначається 20 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 квітня 2026: традиції та молитва
19 квiтня, 22:00
Буданов, Стефанчук, Верещук та Зеленський провели нараду
Розпочалася робота зі створення пантеону видатних українців – президент
22 квiтня, 20:53
Фахівці з охорони праці несуть відповідальність за безпеку на виробництві – від шахт до офісів
День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки
28 квiтня, 08:30
Росіянам радять сидіти вдома
Російський академік вигадав нову страшилку про поїздки за кордон
30 квiтня, 04:28
Яке релігійне свято відзначається 10 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 травня 2026: традиції та молитва
9 травня, 22:00
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня, 00:00
Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Відбувся новий обмін полоненими
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
15 травня, 10:42

Суспільство

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування
Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування
Чи можна покращити демографію за рахунок іноземців? Голова Міграційної служби зробила застереження
Чи можна покращити демографію за рахунок іноземців? Голова Міграційної служби зробила застереження
Канадські політики вбрались у вишиванки та привітали українців зі святом (фото)
Канадські політики вбрались у вишиванки та привітали українців зі святом (фото)
Громади зможуть напряму фінансувати групи ППО: уряд розширив проєкт захисту неба
Громади зможуть напряму фінансувати групи ППО: уряд розширив проєкт захисту неба

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Вчора, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua