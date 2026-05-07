Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів

Дар'я Стаценко (сидить у центрі з двома дітьми) долучилася до фотосесії з окупантами

Гандболістка з Києва Дар'я Стаценко взяла участь у заході на честь російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».

Пропагандистський захід у Ростові-на-Дону

30 квітня 2026 року під час матчу 1/4 фіналу чемпіонату Росії між командами «Ростов-Дон» та «Зірка» відбулася пропагандистська акція на честь російських окупантів, які проходять лікування в окружному військовому шпиталі у Ростові-на-Дону.

«Хлопці отримали море позитивних емоцій: видовищна гра та перемога ростовських гандболісток, автографи, фотографії на згадку з командою переможниць. Вважаю важливим організацію таких заходів для наших бійців, адже для їхнього одужання важлива не лише медична допомога, а й позитивний емоційний настрій. Дякую генеральному директору ГК «Ростов-Дон» Антону Ревенку за допомогу в організації заходу», – зазначив депутат Законодавчих Зборів Ростовської області Володимир Влазнєв.

До пропагандистського заходу долучилася і гандболістка з Києва Дар'я Стаценко, яка, зокрема, взяла участь у фотосесії з окупантами.

Дар'я Стаценко: що відомо

Дар'я Стаценко народилася 16 квітня 2003 року у Києві у спортивній сім'ї. Батько – дзюдоїст, мати – волейболістка. У неї є молодші сестри Іванка (2005 року народження) та Надія (2011 року народження).

Влітку 2016 року вже після анексії Росією Криму та початку агресії РФ проти України разом із сім'єю переїхала до Волгограду (РФ). Пізніше отримала російське громадянство.

У 2021 році стала срібним призером чемпіонату Європи серед дівчат до 19 років у складі збірної Росії. Була визнана найкращою напівсередньою чемпіонату Європи U19.

У 2021 році дебютувала в складі збірної Росії.

У 2022 отримала звання «Майстер спорту Росії»

З 2022 Стаценко є гравчинею команди «Ростов-Дон». Двічі ставала срібним призером чемпіонату Росії, а також фіналістом Кубка та Суперкубку Росії.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.