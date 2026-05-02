Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо

Сирський ухвалив низку оперативних рішень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до районів ведення бойових дій на Донеччині. Основна увага була зосереджена на обороні Слов’янсько-Краматорської та Костянтинівсько-Дружківської агломерацій, де ворог значно активізувався протягом останнього місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

За словами головнокомандувача, активність російських військ на Костянтинівському напрямку помітно зросла у квітні. Лише від початку цього тижня українські захисники відбили 76 ворожих атак.

«Працював у районі відповідальності 11-о та 19-о армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації», – зазначив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів.

«Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів із виявлення та знищення противника», – підкреслив Сирський.

Він поінформував, що також під час робочої поїздки провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ.

«Обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника», - підкреслив він.

Головнокомандувач зауважив, що основна увага була зосереджена на ефективній протидії ворожим БПЛА, облаштуванні оборонних рубежів та фортифікацій, поточних потребах частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. «На місці прийняв низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників», – додав він.

Сирський подякував українським воїнам, які професійно виконують бойові завдання, а також демонструють хоробрість та максимальну самовіддачу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.