«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу

Терехов закликав говорити чесно про те, що борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть

Я звернувся до Уряду з вимогою спільно з НКРЕКП знайти рішення, – Терехов

Голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов виступив категорично проти планів підвищити тариф на розподіл газу для підприємств. На його переконання, такий крок фактично доб’є тих, хто тримає економіку, і зрештою негативно вплине на життя всіх українців.

«Тепло в оселях під час війни – це не про комфорт. Це про безпеку, про життя людей і про стійкість міста. НКРЕКП планує з 1 січня підвищити тариф на розподіл газу для підприємств. Для Харкова й інших прифронтових громад це створює критичні ризики для проходження опалювального сезону. Бо для теплопостачальних підприємств це – витрати, які вони фізично не можуть «проковтнути», не зламавши всю систему», – попередив очільник Асоціації прифронтових міст і громад.

Він закликав говорити чесно про те, що борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть. А з запланованою зміною тарифу – зростуть ще на сотні мільйонів.

«Обіцяних компенсацій з боку держави, принаймні Харків, не бачив уже кілька років. І це не емоція – це реальність наших фінансів та наших рахунків. Що це означає на практиці? Якщо витрати збільшуються, а компенсацій немає, підприємства будуть змушені «ділитися» цим додатковим навантаженням з іншими. Тобто підвищувати тарифи для юридичних осіб. Тож під цей черговий удар попаде й бізнес, якому й так важко: війна, ризики, падіння попиту, дорогі кредити, логістика. Ми не маємо права добивати тих, хто тримає економіку і робочі місця», – наголосив харківський міський голова.

За його словами, для місцевих бюджетів це означає ще одне неминуче навантаження. Для людей – ризик залишитися без стабільного тепла взимку. Для країни – мінус у стійкості, яку обов’язково треба берегти.

«Як голова Асоціації прифронтових міст і громад я звернувся до Уряду з вимогою спільно з НКРЕКП знайти рішення: відтермінувати заплановані зміни тарифної політики та забезпечити реальну підтримку підприємств теплової енергетики – у прифронтових регіонах і по країні загалом. Держава має зробити відповідальний крок: зберегти тепло, зберегти людей, зберегти економіку. Комунальні експерименти під час війни – недоречні. Нам потрібні рішення для розвитку, а не додаткові ризики», – констатував Ігор Терехов.